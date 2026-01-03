Perché gli uomini non gareggiano questo fine settimana nello sci alpino: calendario sballato e prossime gare

Nel weekend del 3-4 gennaio non sono previste gare maschili per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino: il primo fine settimana del nuovo anno sarà caratterizzato da prove femminili a Kranjska Gora (in Slovenia andranno in scena un gigante e uno slalom), mentre gli uomini saranno completamente fermi. Inatteso weekend di riposo per il massimo circuito internazionale itinerante, che durante le festività natalizie ha offerto soltanto una gara (il superG di Livigno il 27 dicembre).

Una pausa eccessivamente lunga, in un periodo che sarebbe invece ideale per regalare spettacolo a tutti gli appassionati. Molte località sono affollate di turisti e sciatori amatori, gli organizzatori locali prediligono comprensibilmente questo mercato e il Circo Bianco sembra risentirne nel cuore dell’inverno. Si ritornerà in pista soltanto mercoledì 7 gennaio: ci si lascerà alle spalle l’ultima folata turistica legata all’Epifania e si ripartirà con lo slalom di Madonna di Campiglio, una Classica che sembra avere ormai trovato una collocazione nel periodo post-natalizio.

Nella località trentina si gareggerà in notturna: prima manche alle ore 18.00 e seconda alle ore 21.00, regalando un grande spettacolo sotto i riflettori a meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si apriranno venerdì 6 febbraio. Si tornerà poi a pieno regime in occasione del weekend del 10-11 gennaio, quando il calendario tornerà finalmente al ritmo abituale e verranno proposti eventi tutti i fine settimana, con tre Classiche di grandissimo prestigio.

Nello specifico la Coppa del Mondo proporrà questo menu dopo lo slalom di Madonna di Campiglio: gigante e slalom ad Adelboden (Svizzera) il 10-11 gennaio; superG, discesa libera e slalom a Wengen (Svizzera) dal 16 al 18 gennaio; superG, discesa libera e slalom a Kitzbuehel (Austria) dal 23 al 25 gennaio.

CALENDARIO PROSSIME GARE MASCHILI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

Mercoledì 7 gennaio: slalom a Madonna di Campiglio.

Sabato 10 gennaio: gigante ad Adelboden.

Domenica 11 gennaio: slalom ad Adelboden.

Venerdì 16 gennaio: superG a Wengen.

Sabato 17 gennaio: discesa libera a Wengen.

Domenica 18 gennaio: slalom a Wengen.

Venerdì 23 gennaio: superG a Kitzbuehel.

Sabato 24 gennaio: discesa libera a Kitzbuehel.

Domenica 25 gennaio: slalom a Kitzbuehel.