Perché gli Europei di pallanuoto 2026 si giocano a gennaio? Una scelta che ha rivoluzionato anche i calendari nazionali

Sarà un inizio di 2026 decisamente insolito rispetto ai consueti standard per gli appassionati di pallanuoto. La European Aquatics ha deciso di calendarizzare le due rassegne continentali in uno slot diverso dal consueto: il torneo maschile si disputerà a Belgrado dal 10 al 25 gennaio, quello femminile a Funchal dal 26 gennaio al 5 Febbraio.

La Federazione europea ha infatti scelto, sul modello di quanto già successo in due degli ultimi tre anni olimpici, il 2016 e il 2024, di anticipare la rassegna continentale durante il periodo invernale, scelta che ovviamente finisce per ricadere anche sui calendari nazionali e inevitabilmente li rivoluziona.

Il campionato di serie A1 maschile ha infatti terminato lo scorso 13 dicembre il girone d’andata e riaprirà i battenti il prossimo 31 gennaio per l’inizio del girone di ritorno. Il mese e mezzo di pausa sposta inevitabilmente la fine della stagione agonistica con l’ultima partita dei play off calendarizzata all’inizio del mese di luglio.

Sarà il tempo ad essere giudice, ma non tutti i mali potrebbero venir per nuocere. Posticipare infatti la fine della stagione in un periodo estivo potrebbe costituire un buon veicolo per attirare in piscina gli appassionati con l’inizio del periodo estivo e promuovere in maniera adeguata uno sport spesso abbandonato a sé stesso nel periodo invernale.