Perché Giada D’Antonio è stata squalificata nello slalom di Flachau: la gara era già compromessa

Giada D’Antonio è stata squalificata al termine della prima manche dello slalom speciale femminile di Flachau, in Austria, per non aver superato in maniera corretta la porta numero 34 delle 72 presenti sul tracciato della run d’apertura della gara.

L’azzurra è scivolata proprio in prossimità del secondo rilevamento cronometrico, a cui è transitata con 3″21 dalla vetta compromettendo la gara, ma ha provato a rimanere nel tracciato continuando ad abbattere i pali snodati presenti lungo la pista.

Nel tentativo di rientrare nel tracciato, però, l’azzurra, in ritardo di linea, è passata sulla destra della porta in questione, che invece doveva essere superata sulla sinistra: il passaggio errato è costato la squalifica all’azzurra, che comunque non avrebbe disputato la seconda manche.

Dopo il gravissimo errore l’azzurra, che era scivolata, piantandosi e dovendo ripartire praticamente da ferma, aveva fatto segnare l’ultimo tempo tra le 47 atlete che avevano completato la manche, pagando oltre 11″ dalla vetta. L’esclusione dalle graduatorie è solo una formalità.