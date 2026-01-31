Perché è stato squalificato Stefano Viezzi ai Mondiali di ciclocross: era una punta da medaglia

L’unico azzurro al via della prova riservata agli under 23 ai Mondiali 2026 di ciclocross, Stefano Viezzi, è stato squalificato: la gara era ormai compromessa per l’italiano, incappato in una caduta nella prima tornata, nella quale aveva anche danneggiato il mezzo.

Intorno alla metà del primo giro della gara Viezzi viene coinvolto in una caduta, rompe la bici e così finisce nei bassifondi della classifica. Per risalire la china l’azzurro deve poi faticosamente raggiungere la zona box per poter effettuare il cambio del mezzo.

Qui l’errore che costa la squalifica all’azzurro: Viezzi vìola il regolamento tecnico dell’UCI lasciando la bici rotta appoggiata alle transenne, invece di lasciarla in consegna ai propri meccanici. L’azione del friulano non è regolare e così scatta automaticamente la squalifica.