Perché è stata cancellata la seconda prova di discesa a Zauchensee. Incertezza anche per le gare del fine settimana

Il meteo continua a non essere amico degli organizzatori nella tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Zauchensee (Austria). Dopo che ieri il primo training si era disputato su un tracciato ridotto e partenza all’altezza del superG per via del vento e della nebbia in pista, la seconda prova cronometrata è stata cancellata.

Il posticipo del via alle 12:30 era già stato un segnale che ci sarebbero stati problemi nel disputare questa discesa. In nottata, come riportato dalla FISI, sono caduti circa cinque centimetri di neve. Tuttavia, la pista era stata ripulita per affrontare il training.

Sfortunatamente, una nevicata copiosa (dalle 8 del mattino) ha portato alla decisione di mettere una “X” sul programma odierno. E ora cosa succede? Domani ci sarà la discesa ufficiale del massimo circuito e per le atlete, al cancelletto dalle 11:30, pochissimi riferimenti. Per quanto è accaduto, la partenza della gara sarà abbassata, con l’eliminazione della parte più pendente della pista.

Le previsioni meteo invitano a un cauto ottimismo per la prova in programma tra 24 ore, mentre per il supergigante di domenica sulla Kälberloch ci sono non pochi dubbi, visto il peggioramento meteorologico previsto. Non resta che attendere.