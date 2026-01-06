Pentathlon, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione del pentathlon moderno per Los Angeles 2028. Saranno in programma 2 eventi (individuale maschile ed individuale femminile): saranno 32 gli atleti in gara per ciascun evento. Per ogni Comitato Olimpico Nazionale la una quota massima sarà di 2 posti per gli uomini e 2 per le donne, per un totale di 4 atleti.

Gli atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 saranno dunque 64. In ciascuna delle 2 gare 1 posto sarà riservato agli Stati Uniti, in quanto Paese ospitante, e 2 saranno le quote universali, mentre gli altri 29 posti saranno messi in palio nei vari eventi di qualificazione.

I pass olimpici saranno nominali: l’atleta che otterrà la qualificazione volerà negli Stati Uniti. L’unica eccezione riguarderà il caso in cui per un Paese ci siano più di 2 atleti dello stesso genere qualificati: le rispettive federazioni selezioneranno i 2 partecipanti.

Per Los Angeles 2028 1 posto sarà riservato al vincitore della Finale di Coppa del Mondo 2027, che si terrà a Budapest, in Ungheria, mentre 20 pass verranno assegnati attraverso i Campionati Continentali del 2027: per l’Europa i posti a disposizione saranno 8, per atleti di nazionalità diverse.

Negli USA ci sarà 1 posto per il vincitore dei Mondiali 2027, che si terranno sempre a Budapest, in Ungheria, mentre ci saranno 3 pass in palio ai Mondiali 2028, che si terranno a Il Cairo, in Egitto. La Ranking List olimpica UIPM aggiornata al giugno 2028 metterà in palio gli ultimi 4 pass a disposizione.