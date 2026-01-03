Paura per Dominik Fischnaller: si cappotta a Sigulda, impatto alla nuca

Dominik Fischnaller si è capovolto durante la prima manche della gara di Sigulda, prova valida per la Coppa del Mondo di slittino. L’altoatesino era partito bene e stava disputando una gara decisamente solida, ma dopo una trentina di secondi ha perso il controllo del mezzo in uscita da una curva e si è girato sulla pista, andando a sbattere con la nuca, fortunatamente in maniera non così violenta e venendo ben protetto dal casco.

L’azzurro si è fatto trasportare per qualche secondo sul budello lettone, rallentando progressivamente e poi rialzandosi prontamente, senza apparenti difficoltà. Non ci sono state conseguenze fisiche per il nostro portacolori, che ovviamente non ha tagliato il traguardo e dunque non si è qualificato alla seconda manche, che andrà in scena nella giornata di domani. Nel doppio femminile si sono capovolte Nadia Falkensteiner e Annalena Huber, che si sono rialzate senza conseguenze.

Fischnaller era reduce dalla quarta piazza di Park City e dalla settima posizione di Lake Placid, l’evento odierno rappresentava una tappa importante verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il miglior tempo è stato firmato dal tedesco Felix Loch (47.738), che ha preceduto gli austriaci Nico Gleirscher e Jonas Mueller di 19 e 38 millesimi, mentre il suo connazionale Max Langenhan è quarto a 63 millesimi.