Pattinaggio Artistico

Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri in scia di Fear-Gibson agli Europei. Fournier Beaudry-Cizeron leader

Fabrizio Testa

Pubblicato

8 minuti fa

il

Charléne Guignard-Marco Fabbri/ Valerio Origo

Segnali di grande rilievo. Charléne Guignard e Marco Fabbri si sono piazzati al terzo posto in occasione della rhythm dance valida per i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento presso l’Utilita Arena di Sheffield, nel Regno Unito. Scatto in avanti importante per gli azzurri, autori di una prova solida utile a tallonare i padroni di casa Lilah Fear-Lewis Gibson, secondi e avanti di appena novanta centesimi, complice anche una certa generosità sicuramente non inedita.

I veterani seguiti da Barbara Fusar Poli, reduci da un autunno caratterizzato da molteplici giudizi sfavorevoli, si sono resi artefici della rhythm dance migliore di questa stagione, confezionando alcuni elementi con un grado di esecuzione elevato, vedi la conclusiva difficoltà coreografica, valutata con un plebiscito di +4, così come la serie di passi sulla midline (livello 3) e il pattern (livello 3). L’unica leggera sbavatura è invece arrivata sul set di twizzles, viziata da una defaillance leggerissima da parte del cavaliere.

Guadagnando il terzo riscontro sulle componenti del programma, Marco e Charléne hanno ottenuto 84.48 (48.28, 36.20), mettendo così pressione ai diretti rivali Fear-Gibson, per motivi sconosciuti valutati in modo superiore nel secondo punteggio e (come sempre) particolarmente apprezzati in tutti gli elementi tanto da conquistare 85.47 (49.02, 36.45), score potenziato da una preziosa chiamata di livello 4 sul pattern. Sarà difficile, ma nella free dance Guignard-Fabbri possono provare l’attacco. E visto quanto successo durante il Grand Prix, non può che essere una buona notizia.

Il segmento è stato vinto dai favoriti Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron che, assurdo ma vero, ancora una volta hanno lasciato qualcosa sul piatto nella sequenza coreografica, non pienamente conforme al regolamento secondo il pannello tecnico. Un errore comunque contro bilanciato dalle altre difficoltà, vedi il set di twizzles (livello 4), il pattern (livello 3) e la serie di passi sulla midline (3-3) con cui si sono attestati in zona 86.93 (48.88, 38.05). Bene inoltre i lituani sempre più in crescita Allison Reed-Saulius Ambrulevicius, artefici dell’ennesima prestazione solida nel corto ricevendo una valutazione di 83.08 (47.73, 35.35).

Da segnalare infine la buona gara dei secondi azzurri in lizza, Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, tredicesimi con 67.84 (38.29, 29.55). La danza libera si svolgerà domani, sabato 17 gennaio, a partire dalle ore 19:30.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON
FRA
86.93 1
2 Lilah FEAR / Lewis GIBSON
GBR
85.47 2
3 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI
ITA
84.48 3
4 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS
LTU
83.08 4
5 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD
FRA
82.38 5
6 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN
GEO
78.67 6
7 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS
FIN
78.59 7
8 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER
FRA
77.88 8
9 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER
CZE
77.33 9
10 Olivia SMART / Tim DIECK
ESP
75.17 10
11 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ
GBR
71.64 11
12 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV
SWE
68.89 12
13 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER
ITA
67.84 13
14 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO
HUN
67.74 14
15 Sofia VAL / Asaf KAZIMOV
ESP
67.11 15
16 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN
FIN
64.99 16
17 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS
GER
63.49 17
18 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS
IRL
62.71 18
19 Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY
ISR
61.20 19
20 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN
UKR
59.24 20
Final Not Reached
21 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER
SUI
59.12 21
22 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH
CYP
58.10 22
23 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN
NED
55.42 23
24 Anita STRAUB / Andreas STRAUB
AUT
54.07 24
25 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA
POL
53.34 25
26 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV
AZE
51.29 26
27 Daniela IVANITSKIY / Matthew SPERRY
FIN
50.16 27
28 Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN
BEL
49.54 28
Argomenti correlati:
Exit mobile version