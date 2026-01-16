Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri in scia di Fear-Gibson agli Europei. Fournier Beaudry-Cizeron leader

Segnali di grande rilievo. Charléne Guignard e Marco Fabbri si sono piazzati al terzo posto in occasione della rhythm dance valida per i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento presso l’Utilita Arena di Sheffield, nel Regno Unito. Scatto in avanti importante per gli azzurri, autori di una prova solida utile a tallonare i padroni di casa Lilah Fear-Lewis Gibson, secondi e avanti di appena novanta centesimi, complice anche una certa generosità sicuramente non inedita.

I veterani seguiti da Barbara Fusar Poli, reduci da un autunno caratterizzato da molteplici giudizi sfavorevoli, si sono resi artefici della rhythm dance migliore di questa stagione, confezionando alcuni elementi con un grado di esecuzione elevato, vedi la conclusiva difficoltà coreografica, valutata con un plebiscito di +4, così come la serie di passi sulla midline (livello 3) e il pattern (livello 3). L’unica leggera sbavatura è invece arrivata sul set di twizzles, viziata da una defaillance leggerissima da parte del cavaliere.

Guadagnando il terzo riscontro sulle componenti del programma, Marco e Charléne hanno ottenuto 84.48 (48.28, 36.20), mettendo così pressione ai diretti rivali Fear-Gibson, per motivi sconosciuti valutati in modo superiore nel secondo punteggio e (come sempre) particolarmente apprezzati in tutti gli elementi tanto da conquistare 85.47 (49.02, 36.45), score potenziato da una preziosa chiamata di livello 4 sul pattern. Sarà difficile, ma nella free dance Guignard-Fabbri possono provare l’attacco. E visto quanto successo durante il Grand Prix, non può che essere una buona notizia.

Il segmento è stato vinto dai favoriti Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron che, assurdo ma vero, ancora una volta hanno lasciato qualcosa sul piatto nella sequenza coreografica, non pienamente conforme al regolamento secondo il pannello tecnico. Un errore comunque contro bilanciato dalle altre difficoltà, vedi il set di twizzles (livello 4), il pattern (livello 3) e la serie di passi sulla midline (3-3) con cui si sono attestati in zona 86.93 (48.88, 38.05). Bene inoltre i lituani sempre più in crescita Allison Reed-Saulius Ambrulevicius, artefici dell’ennesima prestazione solida nel corto ricevendo una valutazione di 83.08 (47.73, 35.35).

Da segnalare infine la buona gara dei secondi azzurri in lizza, Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, tredicesimi con 67.84 (38.29, 29.55). La danza libera si svolgerà domani, sabato 17 gennaio, a partire dalle ore 19:30.