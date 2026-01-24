Pattinaggio artistico: Sui-Han solo secondi ai Four Continents, cinesi fallosissimi nel libero

Una gara estremamente complicata per Wenjing Sui-Cong Han a poche settimane dai Giochi Olimpici. La coppia cinese si è dovuta accontentare di una deludente piazza d’onore in occasione dei Four Continents 2025 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento a Pechino, cedendo il passo ai meno quotati statunitensi Alisa Efimova-Misha Mitrofanov.

Nello specifico i padroni di casa – in testa a seguito del corto – si sono resi artefici di tre errori di non poco conto, arrivati precisamente negli elementi di salto a cominciare dalla sequenza in parallelo bucata con il triplo toeloop, sbavature che ha preceduto una caduta grave sul triplo salchow in parallelo. Male anche il triplo salchow lanciato, realizzando in modo decisamente falloso.

Pattinando complessivamente il quarto libero del lotto, i detentori del tutolo non sono andati oltre 124.97 (60.88, 65.09) per 200.99, cinque lunghezze meno di Efimova-Mitrofanov, bravi a sbagliare meno degli altri salendo di ben due caselle rispetto allo short e trionfando con 133.49 (69.50, 64.99) per 205.34. Sul gradino più basso del podio si sono invece accomodati i giapponesi Yuka Nagaoka-Sumitada Moriguchi con 125.51 (64.00, 62.51) per 197.46

La giornata si è aperta con lo short program individuale maschile, segmento in cui è andato in scena un telefonatissimo dominio giapponese con tre atleti che hanno lasciato molto poco sul piatto. Il migliore è stato Kao Miura (che sarà a Milano Cortina 2026 insieme a Kagiyama e Sato), autore di un programma impreziosito dalla combinazione quadruplo salchow/triplo toeloop, dal triplo axel e dal quadruplo toeloop con cui ha sfiorato la soglia dei 100 punti e fermandosi a 98.59 (55.82, 42.77). Vicinissimo anche Kazuki Tomono, secondo guadagnando 97.19 (55.02, 42.17) con la combo quadruplo toeloop/triplo toeloop, il quadruplo salchow ed il triplo axel. Meno qualità in Sota Yamamoto, terzo con 94.68 (54.49, 40.19) nonostante una prova senza sbavature di rilievo. Domani si svolgerà il libero, ultimo segmento in programma.

