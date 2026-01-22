Pattinaggio artistico: Sui-Han puliti nello short ai Four Continents. Nakai i testa tra le donne

Va in archivio la prima giornata di competizioni al national Indoor Stadium, impianto sportivo cinese che ospita questo fine settimana i Four Continents 2026 di pattinaggio artistico. Tre i segmenti andati in scena in questo day-1, uno particolarmente importante – paradossale ma vero – in ottica Italia.

Stiamo parlando dello short program delle coppie, segmento in cui si sono attestati al primo posto i padroni di casa Wenjing Sui-Cong Han, uno dei binomi candidati al podio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in una lotta che coinvolge anche i nostri Conti-Macii. Buona la performance degli asiatici, autori di una prova senza particolari sbavature anche se – ma non è una novità in questa stagione – non eccezionale dal punto di vista qualitativo. Discreto il triplo toeloop iniziale, così come il triplo twist (livello 4) e il triplo flip lanciato, elemento che ha preceduto la trottola d’insieme, anche questa assegnata del massimo del livello insieme al sollevamento riverse lasso, alla spirale della morte ed alla sequenza di passi.

In virtù di quanto fatto i detentori del titolo olimpico hanno guadagnato 76.02 (41.55, 34.47), staccando di cinque lunghezze i giapponesi Yuna Nagaoka-Sumitada Moriguchi, secondi con 71.95 (39.54, 32.41). Sopra quota 70 anche gli statunitensi Alisa Efimova-Misha Mitrofanov, terzi con 71.85 (39.70, 32.15).

Nella categoria individuale femminile dominio nipponico con Ami Nakai, leader con lo score di 73.83 (40.81, 33.02) lasciando sul piatto qualcosa nel triplo axel, atterrato con qualche patema. Bene anche la connazionale Yuna Aoki, seconda con 71.41 (39.06, 32.25) con un layout pulito. Un errore sul triplo lutz, eseguito con caduta e sottoruotato, ha invece rallentato la rincorsa di Mone Chiba, terza con 68.07 (35.39, 33.68).

Monologo a stelle strisce invece alla danza sul ghiaccio, con la leadership arpionata da Emilea Zingas-Vadym Kolesnik, attualmente al comando con 79.97 (45.43, 34.54) tallonati da Caroline Green-Micheal Parsons, secondi con 78.66 (44.96, 33.70), e da Oona Brown-Gage Brown, terzi con 74.24 (41.85, 32.39).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE