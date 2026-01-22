Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: Sui-Han puliti nello short ai Four Continents. Nakai i testa tra le donne

Fabrizio Testa

Pubblicato

20 secondi fa

il

Va in archivio la prima giornata di competizioni al national Indoor Stadium, impianto sportivo cinese che ospita questo fine settimana i Four Continents 2026 di pattinaggio artistico. Tre i segmenti andati in scena in questo day-1, uno particolarmente importante – paradossale ma vero – in ottica Italia.

Stiamo parlando dello short program delle coppie, segmento in cui si sono attestati al primo posto i padroni di casa Wenjing Sui-Cong Han, uno dei binomi candidati al podio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in una lotta che coinvolge anche i nostri Conti-Macii. Buona la performance degli asiatici, autori di una prova senza particolari sbavature anche se – ma non è una novità in questa stagione – non eccezionale dal punto di vista qualitativo. Discreto il triplo toeloop iniziale, così come il triplo twist (livello 4) e il triplo flip lanciato, elemento che ha preceduto la trottola d’insieme, anche questa assegnata del massimo del livello insieme al sollevamento riverse lasso, alla spirale della morte ed alla sequenza di passi.

In virtù di quanto fatto i detentori del titolo olimpico hanno guadagnato 76.02 (41.55, 34.47), staccando di cinque lunghezze i giapponesi Yuna Nagaoka-Sumitada Moriguchi, secondi con 71.95 (39.54, 32.41). Sopra quota 70 anche gli statunitensi Alisa Efimova-Misha Mitrofanov, terzi con 71.85 (39.70, 32.15).

Nella categoria individuale femminile dominio nipponico con Ami Nakai, leader con lo score di 73.83 (40.81, 33.02) lasciando sul piatto qualcosa nel triplo axel, atterrato con qualche patema. Bene anche la connazionale Yuna Aoki, seconda con 71.41 (39.06, 32.25) con un layout pulito. Un errore sul triplo lutz, eseguito con caduta e sottoruotato, ha invece rallentato la rincorsa di Mone Chiba, terza con 68.07 (35.39, 33.68).

Monologo a stelle strisce invece alla danza sul ghiaccio, con la leadership arpionata da Emilea Zingas-Vadym Kolesnik, attualmente al comando con 79.97 (45.43, 34.54) tallonati da Caroline Green-Micheal Parsons, secondi con 78.66 (44.96, 33.70), e da Oona Brown-Gage Brown, terzi con 74.24 (41.85, 32.39). 

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Wenjing SUI / Cong HAN
CHN
76.02 1
2 Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI
JPN
71.95 2
3 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV
USA
71.85 3
4 Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG
CHN
69.05 4
5 Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER
CAN
65.68 5
6 Audrey SHIN / Balazs NAGY
USA
63.11 6
7 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN
USA
59.68 7
8 Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE
AUS
59.27 8
9 Tae Ok RYOM / Kum Chol HAN
PRK
55.92 9
10 Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV
CAN
49.09 10
11 Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN
PHI
47.77 11

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Ami NAKAI
JPN
73.83 1
2 Yuna AOKI
JPN
71.41 2
3 Mone CHIBA
JPN
68.07 3
4 Gabrielle DALEMAN
CAN
67.69 4
5 Sarah EVERHARDT
USA
67.51 5
6 Haein LEE
KOR
67.06 6
7 Bradie TENNELL
USA
66.16 7
8 Starr ANDREWS
USA
65.82 8
9 Sofia SAMODELKINA
KAZ
62.29 9
10 Yi ZHU
CHN
58.99 10
11 Ruiyang ZHANG
CHN
58.81 11
12 Fee Ann LANDRY
CAN
57.92 12
13 Sara-Maude DUPUIS
CAN
56.59 13
14 Jia SHIN
KOR
53.97 14
15 Ahsun YUN
KOR
51.71 15
16 Xiangyi AN
CHN
49.77 16
17 Tsz Ching CHAN
HKG
49.29 17
18 Gian-Quen ISAACS
RSA
48.48 18
19 Andrea MONTESINOS CANTU
MEX
48.13 19
20 Tara PRASAD
IND
44.23 20
21 Amira IRMATOVA
KAZ
42.40 21
22 Petra LAHTI
NZL
41.83 22

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK
USA
79.97 1
2 Caroline GREEN / Michael PARSONS
USA
78.66 2
3 Oona BROWN / Gage BROWN
USA
74.24 3
4 Alicia FABBRI / Paul AYER
CAN
73.20 4
5 Holly HARRIS / Jason CHAN
AUS
68.33 5
6 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA
JPN
67.31 6
7 Hannah LIM / Ye QUAN
KOR
66.05 7
8 Shiyue WANG / Xinyu LIU
CHN
64.41 8
9 Lily HENSEN / Nathan LICKERS
CAN
62.96 9
10 Junfei REN / Jianing XING
CHN
61.55 10
11 Zixi XIAO / Linghao HE
CHN
61.26 11
12 Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV
KAZ
52.39 12
13 Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR
BRA
46.02 13
14 Harlow Lynella STANLEY / Seiji URANO
MEX
44.96 14
15 Jamie FOURNIER / Everest ZHU
CAN
43.73 15
