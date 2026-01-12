Pattinaggio artistico, Sara Conti-Niccolò Macii non parteciperanno agli Europei di Sheffield

Un forfait di rilievo. La coppia formata da Sara Conti e Niccolò Macii non prenderà parte ai Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico in partenza mercoledì 14 gennaio all’Utilita Arena di Sheffield, nel Regno Unito. Non c’è stato ancora un annuncio ufficiale da parte dei due diretti interessati. La notizia è però emersa attraverso il portale dell’International Skating Union relativo all’elenco degli iscritti alla rassegna continentale, in cui non compare più il nome degli azzurri.

Ad oggi non sono note le motivazioni della rinuncia. Con tutta probabilità però nelle prossime ore si scopriranno i dettagli di quanto successo. Ricordiamo che il binomio si sta preparando al meglio per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove concorrerà per una medaglia sia nel team event che nella prova di specialità.

A rappresentare l’Italia nella specialità delle coppie d’artistico per gli Europei saranno dunque Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, in lizza per il podio, ed Irma Caldara-Riccardo Maglio, il cui obiettivo sarà quello di avvicinarsi alla top 10 dopo il quindicesimo posto strappato nel 2024.

Si restringe dunque la corsa per l’oro: a recitare il ruolo di favoriti saranno i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, seguiti dai georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, dai già citati Ghilardi-Ambrosini e dagli ungheresi Maria Palova-Alexei Sviatchenko, reduci da un periodo autunnale di altro profilo.