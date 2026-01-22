Pattinaggio artistico, Nikolaj Memola su Milano Cortina 2026: “Dispiace non esserci, ma non potevo fare di più”

Nella carriera di ogni atleta, può capitare di vivere un momento come questo. Per chi pratica uno sport olimpico capita purtroppo di imbattersi nel più terrificante dei contrattempi, ovvero l’infortunio. Nel pattinaggio di figura italiano a pagarne le spese recentemente è stato, senza dubbio, Nikolaj Memola, reduce da un periodo tormentatissimo contrassegnato da un brusco stop appunto per questioni fisiche che non gli hanno concesso di preparare al meglio né i Campionati Italiani, dove non ha partecipato, né tanto meno i Campionati Europei, dove si è dovuto accontentare dell’undicesima piazza lasciando così lo spot per Milano Cortina al connazionale Matteo Rizzo (che ha ottenuto una splendida medaglia d’argento).

A mente fredda, il nativo di Monza ha scritto un lungo post sul suo profilo Instagram, spiegando nel dettaglio quanto successo e svelando le sue sensazioni dopo la mancata partecipazione a quella che sarebbe stata la sua prima Olimpiade: “Da dove comincio? Non riesco ad esprimere quanto mi senta grato e felice dopo questo campionato europeo. Il 29 novembre ho subito un grave infortunio pelvico e ho dovuto fermarmi per quasi un mese – ha detto Memola – Grazie all’incredibile lavoro dei medici e della mia squadra, sono riusciti a farmi tornare sul ghiaccio in tempo sorprendentemente breve, e sono riuscito almeno a provare a competere a Sheffield. Non mi aspettavo questo tipo di ‘successo’ vista la preparazione molto limitata che avevo”.

L’atleta seguito da Olga Romanova ha quindi continuato: “Certo, mi dispiace non poter rappresentare la squadra italiana alle Olimpiadi, ma davvero non avrei potuto fare di più. Mi sarebbe piaciuto poter lottare per il posto in condizioni sane, ma certe cose sono imprevedbili. Ora farò il tifo per la mia squadra e per tutti gli atleti che gareggeranno a Milano. È ora di tornare in forma, guarire correttamente e prepararsi a competere di nuovo al massimo”.

In ultimo Memola ha aggiunto: “Grazie a tutti per l’incredibile supporto e incoraggiamento che ho ricevuto in queste settimane, significa davvero molto per me. Un bacione grande a tutti voi, a presto! Se qualcuno mi cerca mi trova al club”.