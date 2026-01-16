Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: l’Italia femminile torna sul podio! Bronzo per Gutmann agli Europei, trionfo per Petrokina

Otto anni dopo, quasi due quadrienni dopo, l’Italia torna sul podio nella specialità individuale femminile in un contesto continentale. Lara Naki Gutmann ha infatti conquistato il bronzo ai Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura, rassegna in fase di svolgimento nel Regno Unito, precisamente sul ghiaccio dell’Utilita Arena di Sheffield. Una medaglia cercata e sofferta per la trentina che, in una prova viziata da alcuni errori, ha dimostrato grande carattere cambiando spartito in corsa recuperando un elemento chiave.

L’allieva di Gabriele Minchio ha infatti mancato l’appuntamento con la combinazione iniziale, complice un triplo lutz atterrato con step out, sbavatura arrivata anche nel salto successivo, il triplo flip. A seguito della combinazione triplo loop/doppio toeloop, la trentina ha lottato nell’esecuzione del triplo loop singolo, controllato comunque all’arrivo.

A seguito delle due trottole, entrambe chiamate di livello 4, la nostra portacolori è riuscita a recuperare la catena di apertura, snocciolando un salvifico triplo lutz agganciato all”euler ed al triplo salchow, per poi proporre un triplo toeloop in sequenza con un axel singolo e, infine, il doppio axel. Tenendo botta con il secondo punteggio, Gutmann ha quindi raggiunto il punteggio di 123.12 (59.79, 63.33) per 186.87, certamente più basso rispetto a tanti altri programmi pattinati in questa stagione ma utili per accomodarsi sul gradino più basso del podio, complice anche la performance tutt’altro che positiva della belga Nina Pinzarrone, seconda nello short e quarta nella classifica finale con 120.43 (59.46, 61.97) per 185.40.

Un risultato importantissimo per Lara Naki, cresciuta in modo esponenziale negli ultimi quindici mesi, per il movimento azzurro tutto, che rivede finalmente splendere una gemma in top-3 dopo Carolina Kostner, e per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: questo terzo posto è una grande iniezione di fiducia in vista del Team Event, dove sarà necessaria la perfezione da parte di tutti gli agenti coinvolti.

L’MVP totale della gara è stata l’estone Niina Petrokina, che ha vinto per la seconda volta consecutiva il titolo confezionando un free al di là di ogni aspettativa possibile, lasciando pressoché nulla sul piatto con un layout contraddistinto da sette tripli e due doppi axel meravigliosamente ruotati ed un rendimento impressionante per chi è rimasto ferma per svariati mesi a causa di un serio problema di salute. Alla fine il punteggio dirà 145.53 (76.11, 69.42) per 216.14, venticinque lunghezze in più rispetto all’altra belga Loena Hendrickx, abile a risalire la china centrando la piazza d’onore grazie al terzo libero valutato 127.92 (60.99, 66.93) per 191.26 e frenato da un paio di problemi sul triplo lutz. 

Benissimo inoltre Sarina Joos, per la seconda volta in carriera sesta con 121.94 (66.35, 55.59) per 180.84, mentre una seconda parte di programma complicata ha frenato il cammino di Anna Pezzetta che, anche a causa di due salti ruotati solo da due giri nella seconda metà, si è dovuta accontentare dell’ottava moneta con 112.29 (52.30, 59.99) per 177.14. L’Italia comunque festeggia un primato speciale: non era infatti mai successo di avere tre pattinatrici azzurre tra le prime otto d’Europa. Grande rimonta infine, ma c’era da aspettarselo, per la georgiana Anastasiia Gubanova, la quale per merito del secondo libero ha chiuso i giochi al quinto posto con 128.19 (63.55, 64.64) per 184.36, recuperando così sei posizioni rispetto allo short. 

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Niina PETROKINA
EST
216.14 1 1
2 Loena HENDRICKX
BEL
191.26 5 3
3 Lara Naki GUTMANN
ITA
186.87 4 4
4 Nina PINZARRONE
BEL
185.40 2 8
5 Anastasiia GUBANOVA
GEO
184.36 11 2
6 Sarina JOOS
ITA
180.84 7 5
7 Kimmy REPOND
SUI
177.89 6 9
8 Anna PEZZETTA
ITA
177.14 3 13
9 Ekaterina KURAKOVA
POL
175.15 8 10
10 Iida KARHUNEN
FIN
174.49 16 7
11 Julia SAUTER
ROU
174.37 18 6
12 Stefania YAKOVLEVA
CYP
173.17 12 11
13 Olga MIKUTINA
AUT
166.55 15 12
14 Mia RISA GOMEZ
NOR
158.29 17 15
15 Lea SERNA
FRA
157.09 14 16
16 Josefin TALJEGARD
SWE
156.99 23 14
17 Livia KAISER
SUI
154.04 9 19
18 Lorine SCHILD
FRA
153.29 13 18
19 Nataly LANGERBAUR
EST
151.61 10 21
20 Vanesa SELMEKOVA
SVK
151.31 19 17
21 Mariia SENIUK
ISR
148.51 20 20
22 Julija LOVRENCIC
SLO
140.70 21 22
23 Kristen SPOURS
GBR
137.14 22 23
24 Jogaile AGLINSKYTE
LTU
114.01 24 24
Final Not Reached
25 Alexandra FEIGIN
BUL
49.70 25
26 Kristina LISOVSKAJA
EST
49.62 26
27 Antonina DUBININA
SRB
49.56 27
28 Niki WORIES
NED
48.14 28
29 Ariadna GUPTA ESPADA
ESP
46.76 29
30 Nargiz SUELEYMANOVA
AZE
46.60 30
31 Nina POVEY
GBR
46.11 31
32 Katinka Anna ZSEMBERY
HUN
45.93 32
33 Anastasia GRACHEVA
MDA
45.59 33
34 Barbora VRANKOVA
CZE
44.67 34
35 Yelizaveta BABENKO
UKR
43.76 35
36 Lucrezia GENNARO
GRE
43.20 36
37 Nikola FOMCHENKOVA
LAT
42.76 37
38 Laura SZCZESNA
POL
40.51 38
