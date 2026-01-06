Patrick Mouratoglou risponde a muso duro a Tsonga: “Sopravvaluta la sua generazione quando parla di Sinner e Alcaraz”

Un tema spesso discusso. Nel tennis, come nello sport in generale, si tende a fare dei confronti con epoche diverse. In questo modo, si tende a dare più o meno valore a un periodo storico, in quella che può essere una graduatoria in termini di qualità. In un’intervista concessa recentemente a Univers Tennis, l’ex tennista francese Jo-Wilfried Tsonga ha risposto al quesito se Carlitos Alcaraz o Jannik Sinner sarebbero riusciti a battere Rafa Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer nel loro momento di massimo splendore.

La risposta di Tsonga ha fatto capire chiaramente come a suo avviso non si possa paragonare il livello dello spagnolo e dell’italiano con quello dei Big-3, ora come ora: “Oggi ci sono solo loro due (riferimento chiaro a Sinner e Alcaraz, ndr) Non si sa bene, ma mi sarebbe piaciuto vederlo vincere (Alcaraz, ndr) il Roland Garros battendo Del Potro al terzo turno, Murray agli ottavi, Novak ai quarti, Roger in semifinale e Rafa in finale“, le sue considerazioni.

Attraverso un video pubblicato su Instagram, il coach francese Patrick Mouratoglou ha espresso profondo disaccordo su quanto espresso da Tsonga: “Coloro che pensano che Alcaraz e Sinner dominino il gioco perché i loro avversari sono più deboli di quelli di Federer, Nadal e Djokovic mi troveranno sempre non concorde. È uno dei più grandi malintesi riguardo al tennis attuale“, ha sottolineato il tecnico transalpino.

E ancora: “Non sono d’accordo con quello che ha detto Jo. Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton o Auger-Aliassime sono giocatori straordinari. Mi dispiace, ma non penso che tu li avresti battuti regolarmente. Lui guarda Wawrinka e Del Potro attraverso la lente dei grandi giocatori che sono diventati. A 29 anni, Wawrinka era solo un buon giocatore. A 31 anni è diventato tre volte vincitore di tornei del Grande Slam. Certo, i giocatori che hanno completato tutta la loro carriera hanno più titoli degli altri, e non dimentichiamo che Alcaraz e Sinner hanno battuto Djokovic per iniziare a vincere i tornei del Grande Slam… Non penso che dire che Sinner e Alcaraz vincono così tanto a causa del livello degli altri giocatori della top 10 dia loro tutto il merito che si meritano al 100%. Il livello è incredibile“.