Paolo Bertolucci: “Jannik Sinner ha reso scontato qualcosa di eccezionale, esistono vittorie e sconfitte”

Paolo Bertolucci ha analizzato e criticato opportunamente la prestazione di Jannik Sinner, nella semifinale persa agli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex tennista italiano, attuale commentatore tecnico dell’emittente e penna apprezzata della Gazzetta dello Sport, ha posto l’accento sia sulla prestazione di Djokovic, ma anche su quello in cui è mancato Jannik.

“A mio avviso è stato troppo poco aggressivo, solo una volta ha aggredito con decisione la seconda di Nole, facendo punto. Per il resto, era sempre il serbo a giocare coi piedi dentro il campo, mentre lui era tre metri fuori a remare. E’ stato anche bravissimo in difesa, ma contro un avversario del genere non può bastare. Ha lasciato troppo il gioco in mano al suo avversario. Mi è sembrato un po’ timido, in certe situazioni è mancato un po’ in arroganza“, le parole di Bertolucci.

Una critica dovuta che però non deve trasformarsi nella mancata rappresentazione del tennista altoatesino in qualcosa cha più volte ha dimostrato di essere, ovvero un campione. In questa chiave, va letto il messaggio su X dell’ex tennista tricolore, volto ad ammonire chi forse ha un po’ esagerato nell’esprimere contrarierà rispetto a quanto è accaduto in campo.

“Avviso ai naviganti! Jannik Sinner ha reso scontato qualcosa di eccezionale. Nello sport come nella vita esistono le vittorie ma anche le sconfitte“, ha scritto Bertolucci.