Paolini-Jeanjean, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini vuole riscattarsi dopo la netta sconfitta al debutto stagionale con la svizzera Belinda Bencic e si prepara ad affrontare Leolia Jeanjean martedì 6 gennaio alla RAC Arena di Perth nel secondo singolare di Italia-Francia (in precedenza scenderà in campo Flavio Cobolli contro Arthur Rinderknech), valevole come ultima sfida del gruppo C nella United Cup 2026.

Il team azzurro è obbligato a vincere, possibilmente 3-0, per avere una chance di venire ripescata ai quarti di finale superando la fase a gironi come la miglior seconda classificata dei tre raggruppamenti andati in scena nella città di Perth. Paolini, numero 8 al mondo, parte sicuramente con i favori del pronostico contro la transalpina classe 1995, che occupa il 102° posto del ranking WTA.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Jeanjean, valevole come secondo incontro della sfida di United Cup 2026 tra Italia e Francia. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Supertennis (in chiaro); in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-JEANJEAN UNITED CUP 2026

Martedì 6 gennaio

RAC Arena – Inizio alle ore 10.00

F. Cobolli vs A. Rinderknech

A seguire

Jasmine Paolini vs Leolia Jeanjean

PROGRAMMA PAOLINI-JEANJEAN UNITED CUP 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (in chiaro).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.