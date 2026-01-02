Paolini carica per il 2026: “Più esperienza, meno pressione. Mi piace giocare a questo livello e su Errani…”

Jasmine Paolini è pronta per una nuova avventura. Nelle ultime due stagioni, la toscana ha prima stupito tutti per le finali Slam raggiunte a Parigi e a Wimbledon nel 2024 e poi confermato in altro modo il suo standard, qualificandosi per le WTA Finals e impreziosendo il tutto con la vittoria storica negli Internazionali d’Italia a Roma nell’anno appena concluso.

Il 2026 dell’azzurra si apre con la United Cup. Il 4 gennaio è prevista la sfida contro la Svizzera e il 6 contro la Francia. Durante il Media Day, Paolini ha fatto il punto sul momento che sta vivendo, soffermandosi sugli obiettivi futuri, sulle novità all’interno dello staff e sulla crescita personale maturata negli ultimi anni. In conferenza stampa, la numero uno italiana ha mostrato grande consapevolezza, sottolineando l’importanza dell’esperienza accumulata e la volontà di trasformarla in continuità e ulteriore miglioramento.

“È un altro anno di esperienza il 2025. Spero di poter portare quell’esperienza quest’anno e di cercare di mantenere il livello per migliorare il mio gioco. Questo è l’obiettivo. Mi piace, come dico sempre, giocare a questo livello. Spero che sarà un’altra buona stagione. Farò del mio meglio per provarci“, ha dichiarato.

Un passaggio significativo è stato dedicato anche al riconoscimento ufficiale di una figura chiave all’interno del team come Sara Errani. Un ruolo che Paolini considera fondamentale per la crescita complessiva della squadra. Un riconoscimento che, secondo Jasmine, era ormai naturale rendere esplicito.

“Credo che fosse il momento di dirlo ufficialmente, di riconoscere anche il suo ruolo nella squadra. Ne sono davvero felice. Penso che capisca davvero il tennis e che possa davvero aiutare il nostro team a migliorare. Ma penso che abbiamo già iniziato l’anno scorso a farlo“, ha sottolineato.

Infine, Paolini ha affrontato il tema del suo rapporto con le competizioni a squadre, spiegando come il suo approccio mentale sia cambiato nel tempo. Se in passato la pressione rappresentava un ostacolo, oggi la tennista azzurra sente di riuscire a vivere queste sfide con maggiore serenità, trovando equilibrio tra responsabilità individuale e supporto del gruppo.

“Credo sia un po’ diverso. Non lo so. Forse qualche anno fa sentivo più pressione giocando in squadra. Non riuscivo a giocare bene nella Billie Jean King Cup. Ora mi rilasso di più. Spero che quest’anno sia lo stesso. Penso che alla fine devi scendere in campo e cercare di giocare prima di tutto per te stesso, cercando di dare il massimo. Poi, naturalmente, la tua squadra può darti una spinta nei momenti difficili. Anche il pubblico può aiutarti. La prima cosa da fare è sentirsi a proprio agio in campo“, ha concluso.