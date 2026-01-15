Pallanuoto: terminano i gironi preliminari agli Europei, la Grecia supera di misura la Croazia

Sono terminati i gironi preliminari agli Europei di pallanuoto maschile in quel di Belgrado. Oggi in scena le ultime quattro partite: due per il gruppo B e due per il gruppo D. Il Settebello ha dimostrato la sua forza primeggiando nel proprio raggruppamento imponendosi nettamente con la Romania per 20-6. Nello stesso girone azzurro successo di misura della Turchia sulla Slovacchia.

La partita più attesa questa sera era quella tra Grecia e Croazia: gli ellenici hanno prevalso di misura e saranno lo spauracchio nel prossimo raggruppamento per gli azzurri di Sandro Campagna.

Andiamo a scoprire tutti i risultati e le classifiche aggiornate.

RISULTATI

Giovedì 15 gennaio

Turchia-Slovacchia 17-16 (4-2, 1-4, 7-3, 5-7)

Romania-Italia 6-20 (1-5, 3-4, 0-4, 2-7)

Slovenia-Georgia 11-22 (3-4, 5-4, 2-6, 1-8)

Grecia-Croazia 11-10 (3-2, 2-1, 3-4, 3-3)

CLASSIFICHE

Girone A: Ungheria 9, Montenegro 6, Francia 3, Malta 0

Girone B: Croazia e Grecia 6, Georgia 3, Slovenia 0

Girone C: Serbia 8, Spagna 6, Olanda 4, Israele 0

Girone D: Italia 9, Romania 6, Turchia 3, Slovacchia 0

Gruppo E – seconda fase – 16, 18, 20 gennaio

Ungheria (6), Montenegro (3), Francia (0)

Serbia (5), Spagna (3), Olanda (1)

Gruppo F – seconda fase – 17, 19, 21 gennaio

Italia (6), Romania (3), Turchia (0)

Grecia (6), Croazia (3), Georgia (0)