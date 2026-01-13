Pallanuoto: Settebello vince ma non convince agli Europei, Slovacchia battuta 17-12

C’era bisogno di un cambio di marcia e, a dirla tutta, ne abbiamo vista forse una in meno. Dopo l’esordio non del tutto convincente contro la Turchia, il Settebello torna in acqua agli Europei di pallanuoto maschile in quel di Belgrado e lo fa vincendo nuovamente, pur senza convincere, per 17-12 sulla Slovacchia.

L’obiettivo era quello di imporsi nettamente sulla squadra slovacca e invece la compagine guidata da Sandro Campagna ha sofferto più del previsto in zona difensiva, non risultando molto precisa in attacco, problemi visti anche due giorni fa nel primo giorno in acqua in terra serba.

Parte bene la squadra tricolore che trova subito il break nel primo quarto con un netto 5-2, poi però, ancora una volta, con il risultato già in cassaforte, calano Del Lungo e compagni. Il trascinatore è Edoardo Di Somma con cinque reti, tre a testa per Bruni, Ferrero e Condemi. Prossima partita con la Romania tra due giorni.

Slovacchia-Italia 12-17

Slovacchia: L. Kozmer , M. Mihal 1, P. Tisaj 1, M. Molnar , L. Durik 2, Maros Tkac 2, L. Seman , Marek Tkac , A. Furman 1, T. Bielik 1, M. Caraj 1, S. Balaz 3, F. Balogh , B. Juhasz . All. Polacik

Italia: M. Del Lungo , F. Cassia , J. Alesiani 1, M. Del Basso , F. Ferrero 3, E. Di Somma 5, V. Dolce 2, T. Gianazza , L. Bruni 3, F. Condemi 3, A. Carnesecchi , F. De Michelis , A. Balzarini , M. Antonucci . All. Campagna

Arbitri: RAKOVIC (SRB), SILVA (POR)

Note

Parziali: 2-5 3-3 4-5 3-4 Usciti per limite di falli Del Basso nel terzo tempo, Antonucci (I) Dolce (I) nel quarto tempo. Slovacchia 7/15 + 2 rigori e Italia 4/8 + 2 rigori. De Michelis (I) subentra a Del Lungo nel corso del terzo tempo.