Pallanuoto: Serbia dominante in casa, trionfo agli Europei. Battuta l’Ungheria 10-7

L’avevamo vista con l’Italia in semifinale, questa Serbia è un gradino superiore a tutte le rivali. La conferma è arrivata anche in finale: davanti al pubblico di casa a Belgrado i beniamini dei tifosi si aggiudicano gli Europei di pallanuoto maschile battendo per 10-7 nell’ultimo atto l’Ungheria.

Una sfida che ha visto la squadra allenata da Dejan Savić trovare il cambio di passo decisivo dopo metà gara e tornare all’oro continentale dopo otto anni (l’ultimo trionfo nel 2018 a Barcellona), sesto trionfo della storia.

La stella della partita, come accaduto anche nella sfida con l’Italia, è ancora Dusan Mandic: il mancino del Ferencvaros trova quattro reti e fa la differenza, soprattutto nel momento decisivo dell’incontro per i campioni olimpici di Parigi, tra terzo e quarto periodo.

In casa magiara fa tantissima fatica capitan Krisztián Manhercz, con uno 0/6 al tiro, non bastano le tre reti di Vigvari. Ricordiamo che nel pomeriggio il bronzo era andato alla Grecia che ha battuto nettamente l’Italia.