Pallanuoto, Sandro Campagna: “Non abbiamo giocato male, era un bel banco di prova per i ragazzi”

Sconfitta senza grandi rimpianti per l’Italia nella bolgia della “Belgrade Arena” contro la Serbia in occasione della semifinale dei Campionati Europei di pallanuoto 2026. Il Settebello si è arreso per 17-13 ai campioni olimpici, che hanno sfruttato il fattore campo favorevole rispettando il pronostico della vigilia e raggiungendo l’Ungheria in finale.

“È stata una partita difficile da giocare. E giocare in questa atmosfera per i miei ragazzi è stato un bel banco di prova. Secondo me non abbiamo giocato così male malgrado il punteggio. Ci hanno tolto subito un po’ di fiducia in difesa con quei tiri da 6 metri e sapevamo che era una loro opzione; siamo stati un po’ larghi nel pressing e non abbiamo bloccato bene l’uno contro l’uno nel tiro da 6 metri“, dichiara il CT azzurro Sandro Campagna.

“Però la partita fino all’8-6 era in gioco, abbiamo avuto due uomini in più per l’8 a 7 e abbiamo sbagliato; peccato perché lì avevamo la chance di restare a fine secondo tempo a ridosso nel punteggio e potevamo avere un po’ più di coraggio poi. Nel terzo tempo abbiamo prodotto tanto e abbiamo sbagliato tanto. I tiri un po’ sconclusionati, un po’ anche sfortuna, qualche paletto interno, due o tre tiri a porta vuota, la palla non entrava. Situazioni che ci hanno fatto perdere un po’ di fiducia“, prosegue il tecnico italiano.

“Comunque devo dire bravi ai ragazzi: hanno giocato con cuore, con coraggio. Hanno fatto vedere anche delle belle trame di gioco, però chiaramente nel fondamentale dell’uomo in più e dell’uomo in meno loro sono stati meglio di noi e bisogna fargli i complimenti. Adesso incontriamo la Grecia, una bellissima squadra. Faremo tesoro degli errori commessi nella partita di lunedì e ci prepareremo per cercare di vincere un bronzo meraviglioso“, il commento di Campagna.