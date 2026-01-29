Pallanuoto
Pallanuoto, riprende la Serie A1 maschile dopo gli Europei: riparte la caccia alla Pro Recco nel girone di ritorno
Archiviati con il quarto posto del Settebello gli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, ritorna il campionato, con la prima giornata del girone di ritorno della Serie A1 2025-2026, ferma da metà dicembre al termine del girone d’andata, con la classifica che ha definito la Final Four di Coppa Italia, in programma il 7-8 febbraio.
Tutti i match si giocheranno sabato 31: la Pro Recco, a punteggio pieno, ospita il Salerno, mentre il Brescia, secondo a -3, sarà ospite della Canottieri Napoli. Il Savona, terzo a -6, farà visita alla Florentia, fanalino di coda, mentre il Posillipo proverà a puntellare il quarto posto nel match interno contro l’Olympic Roma.
Si preannuncia come il match più equilibrato della giornata la sfida tra De Akker e Trieste, con i felsinei che proveranno a superare in classifica gli alabardati. Il Quinto ospita l’Ortigia, con gli aretusei che proveranno a fare punti per non far scappare il Telimar, impegnato in uno scontro diretto delicato con la Roma Vis Nova.
SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Programma 1a giornata del girone di ritorno
Sabato 31 gennaio 2026
15:30 TELIMAR – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Terrasini (PA) – Piscina Comunale
16:00 R.N. FLORENTIA – BANCO BPM R.N. SAVONA Firenze – Piscina Comunale “G. Nannini”
16:00 DE AKKER TEAM – PALLANUOTO TRIESTE Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”
16:00 IREN GENOVA QUINTO – C.C. ORTIGIA 1928 Genova – Piscina “M. Paganuzzi”
16:00 RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA Napoli – Centro Federale “F. Scandone”
18:30 PRO RECCO WATERPOLO – R.N. NUOTO SALERNO Genova – Piscina Sciorba My Sport Village
19:30 AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI – AN BRESCIA TEAM Napoli – Centro Federale “F. Scandone”
Classifica
1 PRO RECCO WATERPOLO 39
2 AN BRESCIA TEAM 36
3 BANCO BPM R.N. SAVONA 33
4 RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO 26
5 PALLANUOTO TRIESTE 21
6 DE AKKER TEAM 19
7 IREN GENOVA QUINTO 18
8 AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI 18
9 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 17
10 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 14
11 R.N. NUOTO SALERNO 13
12 TELIMAR 9
13 C.C. ORTIGIA 1928 7
14 R.N. FLORENTIA 3