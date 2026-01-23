Pallanuoto
Pallanuoto, l’Ungheria supera la Grecia ed è la prima finalista agli Europei
L’Ungheria infligge la prima sconfitta del torneo alla Grecia, battuta per 15-12 nella prima semifinale degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso a Belgrado, in Serbia, ed è la prima finalista. I magiari sfideranno nell’ultimo atto della competizione la vincente del match Italia e Serbia, in programma questa sera, mentre gli ellenici contenderanno il bronzo alla perdente della sfida tra il Settebello ed i padroni di casa.
Nel primo quarto la Grecia va subito in vantaggio col rigore di Genidounias, ma Manhercz pareggia subito dal perimetro. Nuovo vantaggio ellenico con Kakaris in superiorità, poi Skoumpakis dalla distanza dà ai greci il primo break. L’Ungheria rientra con le reti in superiorità di Tatrai e Nagy, ma la Grecia trova un nuovo break con i gol di Skoumpakis e Gkillas, poi Vigvari accorcia per il 5-4 in favore degli ellenici.
Nella seconda frazione i magiari impattano con Manhercz, ma i greci tornano avanti con Papanastasiou. Ancora Manhercz trova il pari, ma i greci tornano avanti con Kakaris. Varga dà ancora il pari agli ungheresi, ma Papanikolaou griffa il nuovo vantaggio ellenico, prima che Nagy sancisca l’8-8 a metà gara.
Nel terzo periodo l’Ungheria trova il primo vantaggio con Manhercz, poi scava il solco decisivo con le reti di Nagy e Vismeg, allungando sull’11-8. Argyropoulos e Kalogeropoulos riportano la Grecia a -1, ma il gol di Vigvari porta lo score sul 12-10 per l’Ungheria.
Nell’ultimo quarto Jansik riporta a +3 l’Ungheria, poi Nagy in superiorità consegna il massimo vantaggio ai magiari sul 14-10. Kakaris trova il -3 ad 1’41″ed Argyropoulos griffa il -2 a 44″ dal termine, ma gli ungheresi amministrano senza particolari patemi l’ampio margine, chiudendo i conti con la rete di Vigvari, che sancisce il definitivo 15-12.