Pallanuoto
Pallanuoto, l’Ungheria batte la Spagna ai rigori e conquista la semifinale. Avanza anche la Serbia
Più che una partita di un girone, il livello era alto quasi quanto una finale. Agli Europei di pallanuoto maschile in quel di Belgrado oggi è andata in scena una spettacolare Spagna-Ungheria, con i magiari che sono riusciti ad imporsi ai rigori, conquistando quindi il pass per le semifinali nella manifestazione continentale.
Una partita clamorosa, nella quale è regnato l’equilibrio, con gli iberici a segnare la rete del pareggio allo scadere e Vogel ad esaltarsi sui tiri dai 5 metri. Nella serata il derby infuocato tra Serbia e Montenegro ha visto prevalere i gli ospiti in rimonta, con i padroni di casa che conquistano l’altro posto per le semifinali. Già certa anche la Grecia, resta l’ultima semifinalista da decidere: domani la sfida decisiva tra Italia e Croazia.
Martedì 20 gennaio
Olanda-Francia 10-14
Spagna-Ungheria 14-15 dopo i rigori
Serbia-Montenegro 13-15
CLASSIFICA
Serbia 11 *
Ungheria 11 *
Spagna 10
Montenegro 6
Francia 3
Olanda 1
* qualificata alle semifinali