Pallanuoto, l’Italia scopre le avversarie della seconda fase agli Europei: nuova classifica, tabellone e calendario

L’Italia ha incominciato la propria avventura agli Europei 2026 di pallanuoto maschile con tre vittorie relativamente agevoli: 19-8 contro la Turchia, 17-12 contro la Slovacchia e 20-6 contro la Romania. Il Settebello ha dunque conquistato il primo posto nel gruppo D con nove punti e può proseguire il cammino nella rassegna continentale, che da questa edizione propone una seconda fase a gironi.

Le prime tre classificate del gruppo D affronteranno le prime tre del gruppo B, portandosi dietro i risultati ottenuti contro le due compagini affrontate nel proprio raggruppamento e che hanno superato il turno. Al termine delle tre giornate, le prime due classificate accederanno alle semifinali, dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

Quali saranno i prossimi passi dei ragazzi del CT Sandro Campagna? L’Italia se la dovrà dunque vedere con la Grecia, la Croazia e la Georgia. Il ritorno in acqua a Belgrado (Serbia) è previsto sabato 17 gennaio (ore 15.30) contro i caucasici, poi a seguire gli impegni contro gli ellenici e i balcanici nelle giornate di lunedì 19 e mercoledì 21 gennaio.

Gli azzurri si trovano al comando del gruppo E con 6 punti (+25 la differenza reti), alla pari con la Grecia (6 punti, +15). A seguire la Romania (3 punti, -13) e la Croazia (3 punti, +10), mentre Turchia e Georgia sono i fanalini di coda con 0 punti. Nel gruppo E saranno Ungheria, Serbia Spagna e Montenegro a contendersi la qualificazione alle semifinali.

GIRONI E CLASSIFICHE SECONDA FASE EUROPEI PALLANUOTO

GRUPPO E

Ungheria 6 punti (+11 differenza reti) Serbia 5 punti (+1) Spagna 3 punti (+6) Montenegro 3 punti (-2) Paesi Bassi 1 punto (-7) Francia 0 punti (-9)

GRUPPO F

Italia 6 punti (+25 differenza reti) Grecia 6 punti (+15) Croazia 3 punti (+10) Romania 3 punti (-13) Turchia 0 punti (-12) Georgia 0 punti (-25)

CALENDARIO ITALIA EUROPEI PALLANUOTO

Sabato 17 gennaio (ore 15.30): Italia vs Georgia

Lunedì 19 gennaio (ore 20.30): Italia vs Grecia

Mercoledì 21 gennaio (ore 20.30): Italia vs Croazia