Pallanuoto, l’Italia piega una coriacea Georgia e resta a punteggio pieno agli Europei

Missione compiuta per il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l’Italia, inizia la seconda fase a gironi con una vittoria nel Gruppo F, superando una pur coriacea Georgia con lo score di 16-14 e restano a punteggio pieno. Gli azzurri, infatti, volano a quota 9 ed ora affronteranno nei due match decisivi per l’ingresso in semifinale la Grecia e la Croazia.

Nel primo quarto l’Italia sbaglia un rigore in avvio con Di Somma, ipnotizzato da Razmadze, ma poi si porta in vantaggio con Bruni. La Georgia, però, fa capire che non farà la comparsa e ribalta lo score con le reti di Shushiashvili, su rigore, e Dadvani. Il gol di Condemi sancisce la nuova parità sul 2-2.

Nella seconda frazione c’è un continuo botta e risposta tra le due formazioni, con l’Italia che per quattro volte va in vantaggio, ma non riesce mai a scavare il break, con i georgiani capaci sempre di impattare fino al 6-6. Nuovo vantaggio azzurro con Bruni, poi a 24″ dall’intervallo lungo arriva l’espulsione per gioco violento di Shushiashvili. Ferrero sigla il primo +2 della gara su rigore, poi Campagna toglie De Michelis e mette Del Lungo tra i pali per provare a massimizzare l’occasione. A metà gara è 8-6 per l’Italia.

Nel terzo periodo l’Italia può iniziare sfruttando quasi per intero i 4′ di superiorità e scava così il solco decisivo, pur concedendo qualcosa di troppo in difesa ai georgiani: quando si torna a uomini pari in acqua gli azzurri sono scappati sul 12-8. Il massimo vantaggio dell’Italia arriva poco dopo metà frazione col 14-8 di Balzarini, ma la Georgia ha ancora la forza di accorciare, arrivando all’ultimo intervallo sul 14-10 per gli azzurri.

Nell’ultimo quarto la Georgia tenta il tutto per tutto e dopo dopo metà tempo torna a -2 sul 12-14, ma immediatamente arriva l’espulsione per gioco aggressivo di Dadvani. Bruni fa respirare l’Italia, che torna in gol dopo oltre 7′ di gioco, ma i georgiani tornano ancora a -2. Ancora Bruni, ad 1’08” dalla sirena, mette in cassaforte il successo dell’Italia, poi la rete di Vlahovic serve solo a sancire la vittoria degli azzurri per 16-14.

TABELLINO

Georgia-Italia 14-16

Georgia: I. Razmadze , S. Tkeshelashvili 2, V. Dadvani 3, N. Shushiashvili 1, A. Bitadze 1, D. Vasic 2, S. Adeishvili , J. Saric , G. Magrakvelidze , V. Tankosic 1, S. Pjesivac 2, G. Gvetadze , A. Vlahovic 2, L. Chikovani . All. A. Kechagias.

Italia: M. Del Lungo , F. Cassia 1, J. Alesiani 1, M. Del Basso , F. Ferrero 1, E. Di Somma 1, V. Dolce , T. Gianazza , M. Iocchi Gratta 3, L. Bruni 5, F. Condemi 2, A. Carnesecchi 1, F. De Michelis , A. Balzarini 1. All. A. Campagna.

Arbitri: Gomez Pordomingo (Spagna), De Raffaele (Malta).

Note – Parziali: 2-2, 4-6, 4-6, 4-2. Uscito per limite di falli Saric (G) nel terzo tempo e Di Somma (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Georgia 5/12 + un rigore e Italia 7/11 +4 rigori. Razmadze (G) para un rigore a Di Somma a 1’21” del primo tempo su risultato di 0-0. Espulso per gioco violento Shushiashvili (G) a 7’36” del secondo tempo sul risultato di 6-7 per l’Italia. Gol dell’Italia nei quattro minuti in superiorità numerica 3/5. Espulso per gioco aggressivo Dadvani (G) a 4’24” del quarto tempo sul risultato di 12-14. Del Lungo (I) subentra a De Michelis a 7’36” del secondo tempo.