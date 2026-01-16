Pallanuoto, le convocate dell’Italia per gli Europei. Il Setterosa riaccoglie Tabani e Marletta

Prosegue il countdown in vista dei Campionati Europei 2026 di pallanuoto femminile, che si svolgeranno nell’isola di Madeira (in Portogallo) dal 26 gennaio al 5 febbraio. La Nazionale italiana sta effettuando l’ultima fase della preparazione al Centro Federale di Ostia e si appresta ad affrontare un doppio test match ravvicinato con l’Olanda prima di volare a Funchal per la rassegna continentale.

Il Setterosa sfiderà le campionesse d’Europa in carica ad Ostia mercoledì 21 (ore 19.00) e giovedì 22 gennaio (ore 20.00) per verificare lo stato di forma del gruppo e affinare gli ultimi dettagli in vista del primo grande evento del 2026. Italia che è reduce da una sconfitta rimediata lo scorso 10 gennaio contro la Grecia oro mondiale in carica perdendo di una sola rete nonostante gli acciacchi fisici di alcune giocatrici.

Il CT Carlo Silipo ha diramato le convocazioni per gli Europei, selezionando 15 atlete tra cui le big Chiara Tabani e Claudia Marletta al rientro in Nazionale dopo l’assenza ai Mondiali della scorsa estate. Lo staff azzurro sarà completato dagli assistenti tecnici Mino Di Cecca e Marco Manzetti, la team manager Elena Gigli, il preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, la fisioterapista Federica Ancidei, il videoanalista Marco Russo ed il medico Pietro Jansiti.

Di seguito l’elenco completo delle convocate dell’Italia per gli Europei 2026: Emma Bacelle (Plebiscito Padova), Sofia Giustini, Helga Maria Santapaola (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Fiamme oro/Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Chiara Tabani, Carlotta Meggiato, Morena Leone e Claudia Marletta (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste).