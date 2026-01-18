Pallanuoto
Pallanuoto: la Serbia beffa l’Ungheria. Vincono Montenegro e Spagna
Seconda giornata della seconda fase degli Europei di pallanuoto maschile a Belgrado che vede festeggiare il pubblico di casa.
Nel big match infatti la Serbia si impone per 15-14 sull’Ungheria, assicurandosi o quasi il primo posto e dunque un quarto di finale più abbordabile. Tutto facile per il Montenegro sull’Olanda e per la Spagna sulla Francia, con gli iberici che raggiungono a quota 9 i magiari in graduatoria.
Domenica 18 gennaio
Francia-Spagna 8-14
Montenegro-Olanda 15-11
Ungheria-Serbia 14-15
CLASSIFICA
Serbia 11, Spagna 9, Ungheria 9, Montenegro 6, Olanda 1, Francia 1