Pallanuoto, la Romania doppia la Slovacchia nel girone dell’Italia. Ok Croazia e Grecia

Si completa la prima giornata degli Europei senior 2026 di pallanuoto: a Belgrado, in Serbia, scendono in vasca i Gruppi B e D, che si incroceranno poi nella seconda fase a gironi per decretare due semifinaliste: i quattro match odierni risultano abbastanza interlocutori in attesa di scontri più equilibrati.

Nel Girone D esordio sul velluto per l’Italia, che regola per 19-8 la Turchia. Azzurri in testa alla classifica assieme alla Romania, che doppia la Slovacchia, prossima avversaria del Settebello, sconfitta per 16-8. L’Italia deve restare a punteggio pieno nella prima fase per arrivare al meglio agli scontri diretti della seconda fase.

Ancora più netti i risultati nel Girone B: la Croazia liquida la Slovenia per 20-4, mentre la Grecia si impone sulla Georgia per 20-6. Saranno proprio croati ed ellenici gli avversari più ostici del Settebello nella seconda fase e verosimilmente saranno queste tre squadre a contendersi due posti in semifinale.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO 2026

Domenica 11 gennaio

Girone B

Risultati

Slovenia-Croazia 4-20

Grecia-Georgia 20-6

Classifica

Croazia 3, Grecia 3, Georgia 0, Slovenia 0.

Girone D

Risultati

Turchia-Italia 8-19

Romania-Slovacchia 16-8

Classifica

Italia 3, Romania 3, Slovacchia 0, Turchia 0.