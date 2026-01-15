Pallanuoto, il Settebello alza il livello e non dà scampo alla Romania: primato nel girone agli Europei

Le vittorie con Turchia e Slovacchia non erano state del tutto convincenti, ma Sandro Campagna da giorni predica calma. Il nuovo Settebello finalmente dà una prova di forza agli Europei in quel di Belgrado: nel terzo ed ultimo match del Girone D arriva il terzo successo, questa volta molto più netto con un avversario di caratura superiore. Il 20-6 con la Romania significa primo posto nel raggruppamento e consapevolezza verso il tabellone a scontro diretto.

Il primo quarto è di ottima qualità per Del Lungo e compagni che muovono al meglio la palla, segnano e difendono bene: 5-1 e contesa ipotecata. Nella seconda frazione sono arrivati gli spettri di ciò che abbiamo visto giorni fa, con un parziale rumeno (si sono portati a -2), prontamente bloccato però dalla squadra tricolore. Da lì in poi passeggiano gli azzurri che negli ultimi 16′ vanno a valanga e arrotondano il risultato.

Partita sontuosa di tutta la squadra (a segno tutti tranne Gianazza i giocatori di movimento), da sottolineare la performance di Mario Del Basso, top scorer con quattro segnature.

Romania-Italia 6-20

Romania: M. Tic , F. Iudean 1, M. Lutescu , T. Fulea , A. Neamtu , A. Prioteasa , A. Tepelus 1, N. Oanta , A. Gheorghe , V. Georgescu 2, D. Belenyesi , L. Vancsik 2, E. Dragusin , I. Luncan . All. Rath

Italia: M. Del Lungo , F. Cassia 3, J. Alesiani 1, M. Del Basso 4, F. Ferrero 1, E. Di Somma 1, V. Dolce 1, T. Gianazza , M. Iocchi Gratta 1, L. Bruni 2, F. Condemi 3, F. De Michelis , A. Balzarini 1, M. Antonucci 2. All. Campagna

Arbitri: MARGETA (SLO), DE JONG (NED)

Note

Parziali: 1-5 3-4 0-4 2-7 Superiorità numeriche dopo il terzo tempo: Romania 1/9 + e Italia 7/8 + un rigore.