Pallanuoto, il Settebello alla prova Serbia: la corazzata padrona di casa è una parata di stelle

Nella serata di venerdì 23 gennaio (ore 20.30) andrà in scena una grande classica della pallanuoto mondiale, Italia contro Serbia, valevole come semifinale dei Campionati Europei 2026. Il Settebello va a caccia di un’impresa titanica in quel di Belgrado, sfidando in trasferta (davanti a circa 15 mila tifosi scatenati) i vincitori delle ultime tre edizioni dei Giochi Olimpici.

Gli azzurri dovranno vedersela con una vera e propria corazzata, che può contare su undici giocatori saliti sul gradino più alto del podio nella rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024. La stella più luminosa di questa Serbia è forse Dusan Mandic, 31enne mancino che milita nel club ungherese del FTC-Telekom ed è attualmente uno dei pallanuotisti più forti al mondo.

Il roster balcanico ha a disposizione comunque altri top player di prima fascia internazionale come il portiere Radoslav Filipovic ed i vari Strahinja Rasovic, Sava Randjelovic e Nikola Jaksic (capitano) all’interno di un gruppo abbastanza esperto e con soli due giocatori nati nel nuovo millennio tra i quindici elementi della rosa impegnata nel torneo.

I serbi partono inevitabilmente favoriti, ma l’Italia del CT Sandro Campagna non ha nulla da perdere e proverà il colpaccio a Belgrado per tornare a disputare una Finale europea che manca addirittura dal lontano 2010 (in quel caso arrivò un argento perdendo a Zagabria con la Croazia).