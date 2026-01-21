Pallanuoto femminile, l’Italia batte l’Olanda! Squillo del Setterosa in amichevole verso gli Europei

L’Italia ha sconfitto l’Olanda nella penultima amichevole prima degli Europei 2026 di pallanuoto femminile: il Setterosa si è imposto ai rigori per 20-19 al Centro Federale di Ostia, dove il confronto con le Campionesse d’Europa si replicherà giovedì 22 gennaio (ore 20.00) alla vigilia della partenza verso l’isola di Madeira (Portogallo prevista venerdì 23 gennaio.

Le azzurre hanno acciuffato il pareggio sul 15-15 a tre secondi dal termine dei tempi regolamentari grazie a una stoccata di Ranalli, poi si è andati ai tiri dai cinque metri: progressione a oltranza con l’errore di Tabani e le reti di Bianconi, Marletta, Ranalli, Giustini e Tabani, prima dell’errore decisivo di Gorter (palo).

La nostra Nazionale esordirà nella competizione continentale il prossimo 26 gennaio (ore 14.45) contro la Croazia, primo ostacolo nell’abbordabile gruppo C in cui figurano Serbia e Turchia, preludio al probabile girone di seconda fase in cui Grecia e Francia saranno le rivali di riferimento nella corsa verso le semifinali.

ITALIA-OLANDA 20-19 dtr (15-15)

Italia: Condorelli, Tabani 1, Leone 1, Bacelle, Gant, Cergol 1, Giustini 1 (rig) Bianconi 4 (1 rig.), Marletta, Ranalli 3 (2 rig.), Cocchiere, Bettini, Santapaola, Papi, Meggiato. All. Silipo.

Olanda: Aarts, Hicks, Van de Kraats 1, Schaap 3, Keuning 2 (1 rig.), Bosveld, B. Rogge, De Vries, Joustra 1, L. Rogge 2, Moolhuijzen 1, Ten Broek 1, Van den Dobbelsteen, Gorter 1, Haksteen. All. Doudesis.

Arbitri: Giacchin i e Iacovelli

Note: parziali 4-2, 3-5, 4-5, 4-3. Uscite per limite di falli Keuning e Hicks (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 3/11 + 4 rigori, Olanda 5/13 + 2 rigori (Rogge fallisce un rigore nel secondo tempo).