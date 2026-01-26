Pallanuoto femminile, Europei 2026: i risultati della prima giornata. L’Ungheria batte la Spagna

Prima tornata di partite all’Olympic Complex di Funchal per gli Europei di pallanuoto femminile. A differenza degli uomini in acqua tutti gli incontri per tutti i raggruppamenti: ben otto partite al giorno.

Bene il Setterosa che non ha avuto patemi a superare nettamente la Croazia, il match più atteso di oggi è stato quello tra Spagna ed Ungheria con le magiare che si sono imposte per 9-7.

Andiamo a riepilogare tutti i risultati e le classifiche.

1ª giornata – Lunedì 26 gennaio

Svizzera-Israele (D) 9-24 (0-7, 1-9, 2-2, 6-6)

Grecia-Slovacchia (A) 24-7 (8-1, 5-3, 7-1, 4-2)

Francia-Germania (A) 13-11 (4-3, 4-1, 3-3, 2-4)

Italia-Croazia (C) 24-12 (7-4, 6-3, 6-3, 5-2)

Serbia-Turchia (C) 9-8 (2-2, 3-2, 3-3, 1-1)

Ungheria-Spagna (B) 9-7 (2-2, 2-3, 1-2, 4-0)

Olanda-Gran Bretagna (D) 14-4 (4-0, 5-0, 3-3, 2-1)

Romania-Portogallo (B) 7-12 (1-2, 1-2, 1-2, 4-6)

CLASSIFICHE

Girone A: Grecia 3, Francia 3, Slovacchia 0, Germania 0.

Girone B: Ungheria 3, Portogallo 3, Spagna 0, Romania 0.

Girone C: Italia 3, Serbia 3, Croazia 0, Turchia 0.

Girone D: Olanda 3, Israele 3, Svizzera 0, Gran Bretagna 0.