Pallanuoto, Europei 2026: risultati e classifiche della prima giornata. La Serbia rischia e vince ai rigori

Primi incontri agli Europei di pallanuoto maschile che sono scattati alla “Belgrade Arena”, in Serbia. In scena oggi quattro match, validi per i raggruppamenti A e C.

Clamoroso e spettacolare l’incontro della serata: la Serbia padrona di casa rischia con l’Olanda e si impone solo ai rigori. Negli altri match poche le sorprese: vincono infatti e anche piuttosto nettamente, tutte le favorite. Successi convincenti per l’Ungheria, il Montenegro e la Spagna, contro avversari tutt’altro che irresistibili. Domani in acqua il Settebello.

RISULTATI

Sadato 10 gennaio

Israele-Spagna 3-28 (0-9, 3-6, 0-6, 0-7)

Francia-Ungheria 7-15 (1-4, 4-6, 0-2, 2-3)

Malta-Montenegro 12-21 (5-6, 0-5, 4-5, 3-5)

Olanda-Serbia 16-18 dopo rigori (5-4, 3-2, 2-3, 3-4)

CLASSIFICHE

Girone A: Montenegro 3, Ungheria 3, Malta 0, Francia 0

Girone C: Spagna 3, Serbia 2, Olanda 1, Israele 0