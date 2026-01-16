Pallanuoto
Pallanuoto, Europei 2026: la classifica della seconda fase. L’Italia si porta dietro i punti del primo girone
Al termine della prima fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso a Belgrado, in Serbia, le prime tre classificate di ciascuno dei quattro raggruppamenti sono avanzate alla seconda fase, in cui le dodici squadre ancora in corsa sono state suddivise in due gironi da sei.
L’Italia si porta dietro i risultati degli scontri diretti con le altre squadre qualificate dal Gruppo D, ed incontrerà le tre selezioni che hanno passato il turno dal Gruppo B, ovvero Grecia, Croazia e Georgia. Azzurri ed ellenici iniziano con 6 punti, Croazia e Romania con 3, Turchia e Georgia con 0.
L’Italia è inserita nel Gruppo F ed affronterà nella seconda fase, nell’ordine, la Georgia, sabato 17 alle ore 15.30, la Grecia, lunedì 19 alle ore 18.00, e la Croazia, mercoledì 21 alle ore 18.00. Le prime due classificate di ogni girone avanzeranno alle semifinali di venerdì 23.
EUROPEI PALLANUOTO 2026
SECONDA FASE A GIRONI
Gruppo E
Risultati utili della prima fase
Francia-Ungheria 7-15
Paesi Bassi-Serbia 16-18 dtr (13-13)
Ungheria-Montenegro 13-10
Spagna-Serbia 11-12
Paesi Bassi-Spagna 7-14
Francia-Montenegro 12-13
Calendario
16/1/2026 – 1a giornata
15:30 Montenegro – Spagna
18:00 Ungheria – Paesi Bassi
20:30 Francia – Serbia
18/1/2026 – 2a giornata
15:30 Francia – Spagna
18:00 Montenegro – Paesi Bassi
20:30 Ungheria – Serbia
20/1/2026 – 3a giornata
15:30 Paesi Bassi – Francia
18:00 Spagna – Ungheria
20:30 Serbia – Montenegro
Classifica iniziale
Ungheria 6, Serbia 5, Spagna 3, Montenegro 3, Paesi Bassi 1, Francia 0.
Girone F
Risultati utili della prima fase
Turchia-Italia 8-19
Grecia-Georgia 20-6
Georgia-Croazia 7-18
Romania-Turchia 20-19
Romania-Italia 6-20
Grecia-Croazia 11-10
Calendario
17/1/2026 – 1a giornata
15:30 Georgia – Italia
18:00 Grecia – Turchia
20:30 Croazia – Romania
19/1/2026 – 2a giornata
15:30 Georgia – Romania
18:00 Grecia – Italia
20:30 Croazia – Turchia
21/1/2026 – 3a giornata
15:30 Turchia – Georgia
18:00 Italia – Croazia
20:30 Romania – Grecia
Classifica iniziale
Italia 6, Grecia 6, Croazia 3, Romania 3, Turchia 0, Georgia 0.
Le prime due classificate di ciascun girone passeranno alle semifinali
FASE FINALE
22/1/2026 – FINALI DAL 5° AL 12° POSTO
12:45 11°-12° POSTO 6E – 6F
15:15 9°-10° POSTO 5E – 5F
18:00 7°-8° POSTO 4E – 4F
20:30 5°-6° POSTO 3E – 3F
23/1/2026 – SEMIFINALI
17:00 (53) 1°-4° POSTO 1E – 2F
20:30 (54) 1°-4° POSTO 1F – 2E
24/1/2026 – GIORNO DI RIPOSO
25/1/2026 – FINALI DAL 1° AL 4° POSTO
17:00 3°-4° POSTO perdente 53 – perdente 54
20:30 1°-2° POSTO vincente 53 – vincente 54