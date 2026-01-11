Pallanuoto: esordio soft per il Settebello agli Europei, Turchia battuta

Inizia con un match tutt’altro che impegnativo il cammino del Settebello agli Europei 2026 di pallanuoto in quel di Belgrado. Esordio soft nel Girone D per gli azzurri, che hanno battuto la squadra materasso del raggruppamento, la Turchia, per 19-8.

Dopo un primo quarto convincente, chiuso con il risultato di 7-1, gli azzurri di Sandro Campagna hanno abbassato l’attenzione e anche il ritmo, sbagliando spesso anche passaggi banali. Era solo un riscaldamento in vista dei prossimi incontri per il rivoluzionato gruppo azzurro: Del Lungo e compagni devono ancora trovare gli automatismi giusti, ma sicuramente c’è spazio per il prosieguo del torneo.

A segno tutta la squadra tranne che Alesiani e Antonucci, il miglior marcatore è Francesco Condemi con quattro reti, seguito da Edoardo Di Somma a quota tre. In acqua per più di 10′ anche Francesco De Michelis, secondo portiere azzurro. Prossima sfida tra due giorni con la Slovacchia.

Turchia-Italia 8-19

Turchia: H. Kil , K. Oguzcan 1, F. Acar 1, T. Ergin , B. Alkan , K. Gemalmazoglu , O. Alpman 1, E. Naiploglu , M. Yutmaz 1, E. Kahraman 1, Y. Duzenli 1, M. Meral , E. Kuloglu 2, S. Caner . All. K. Loudis

Italia: M. Del Lungo , F. Cassia 2, J. Alesiani , M. Del Basso 1, F. Ferrero 1, E. Di Somma 3, V. Dolce 2, T. Gianazza 1, L. Bruni 2, F. Condemi 4, A. Carnesecchi 1, F. De Michelis , A. Balzarini 2, M. Antonucci . All. A. Campagna

Arbitri: BOURGES (FRA), DE JONG (NED)

Note

Parziali: 1-7 2-4 3-4 2-4 Del Lungo (I) para un rigore a Duzenli a 3’59” del secondo tempo sul risultato di 1-7 per l’Italia. Meral (T) subentra a Kil nel terzo tempo. De Michelis (I) subentra a Del Lungo a metà del terzo tempo.