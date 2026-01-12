Pallanuoto: agli Europei la Serbia beffa la Spagna, vince anche l’Ungheria

Si apre oggi la seconda giornata degli Europei di pallanuoto maschile in Serbia a Belgrado. In scena Gruppo A e Gruppo C: dopo una due giorni priva di big match, oggi grande spettacolo con due sfide di lusso.

Nel primo pomeriggio l’Ungheria si è imposta per 13-10 sul Montenegro, praticamente assicurandosi il Girone A: magiari che hanno dominato il match, prima di calare sul finale, gestendo comunque la situazione. Vince anche la Francia a valanga su Malta. La sorpresa, se così si può chiamare, c’è nel Gruppo C: la Spagna esce battuta con la Serbia ed ora si trova addirittura in terza piazza. Sarà decisiva la sfida con l’Olanda, vincitrice oggi con Israele.

Seconda giornata

Lunedì 12 gennaio

12:45 Malta-Francia 13-22 (4-6, 2-5, 3-6, 4-5)

15:15 Ungheria-Montenegro 13-10 (4-3, 4-1, 3-1, 2-5)

18:00 Olanda-Israele 19-11 (4-3, 5-0, 5-5, 5-3)

20:30 Spagna-Serbia 11-12 (3-3, 2-3, 2-3, 4-3)

CLASSIFICHE

Gruppo A

Ungheria 6

Montenegro 3

Francia 3

Malta 0

Gruppo C

Serbia 5

Olanda 4

Spagna 3

Israele 0