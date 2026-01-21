Pallamano, Svezia e Croazia ultime qualificate al Main Round

Cala il sipario sul Preliminary round per quanto riguarda gli Europei maschili di pallamano 2026. Il torneo continentale entra finalmente nel vivo, la seconda e decisiva settimana che stabilirà le formazioni che accederanno alle semifinali.

La Svezia e la Croazia sono le ultime qualificate. Gli scandinavi hanno battuto nell’ultimo match i croati, la compagine diretta da Michael Apelgren ha festeggiato davanti ai propri tifosi in 33-25.

Il Gruppo E, che già due giorni fa aveva sancito la definitiva esclusione di Olanda e Georgia, ottiene il primo posto nel round preliminare. Importante risultato in ogni caso per la Svezia, una delle tre nazioni ospitanti insieme a Danimarca e Norvegia.

Da domani, giovedì 22 gennaio, l’inizio del Main Round. In campo presso la Jyske Bank Boxen di Herning (Danimarca) si contenderanno i primi posti del ‘Gruppo 1’ sei formazioni: Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Norvegia e Danimarca. Dal 23 al 28 l’attenzione sarà invece in quel di Malmö con Svezia, Svizzera, Croazia, Ungheria, Islanda e Slovenia.