Pallamano, Serie A1, Cassano Magnago e Brixen Südtirol protagoniste

Cassano Magnago e Brixen Südtirol sono le protagoniste della 15ma giornata di Serie A1. Assenti in campo nel weekend Jomi Salerno e AC Life Style Erice, in azione nei quarti di finale di European Cup contro Házená Kynžvart e CB Atlético Guardés.

Le campane hanno già disputato e vinto nella 15ma giornata contro Leno per solo due punti (26-28), mentre le siciliane sfideranno Mezzocorona il prossimo 26 gennaio. Ricordiamo che le ‘Arpie’ hanno due match da recuperare e per questa ragione sono virtualmente in terza piazza in campionato a due punti dalla vetta.

Salerno condivide la leadership da quest’oggi con Brixen che ha saputo regolare per 26-19 Ali Best Espresso Mestrino. La compagine di Bressanone vanta automaticamente due lunghezze su Erice e Cassano Magnago, a segno in casa contro Casalgrande Padana (24-22).

Due importanti punti per Sirio Toyota Teramo contro Securfox Ariosto Ferrara (33-30). La squadra abruzzese non si imponeva in Serie A1 dallo scorso 13 dicembre quando per un solo punto riuscì a regolare Cassano Magnago. Festeggia anche Germancar Nuoro, a segno sul campo avversario del Cellini Padova (17-29).

I RISULTATI DEL WEEKEND

Leno – Jomi Salerno 26-28 (partita disputata il 12 gennaio 2026)

Cellini Padova – Germancar Nuoro 17-29

Sirio Toyota Teramo – Securfox Ariosto Ferrara 33-30

Cassano Magnago – Casalgrande Padana 24-22

Brixen Südtirol – Ali Best Espresso Mestrino 26-19

AC Life Style Erice – Mezzocorona – in programma il 26 gennaio 2026