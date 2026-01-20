Pallamano, l’Italia chiude in bellezza! Batte la Polonia all’ultimo respiro e fa un passo verso i Mondiali 2027

Al termine di una partita a dir poco tiratissima, l’Italia ce l’ha fatta. Agli Europei 2026, nell’ultimo impegno del suo cammino, gli azzurri hanno battuto al fotofinish la Polonia per 29-28, prendendosi una vittoria pesante perché assicura il terzo posto nel Gruppo F, che di rimando consentirà alla squadra di Bob Hanning di accedere direttamente al terzo e ultimo turno di qualificazione in vista dei Mondiali 2027 dell’anno prossimo.

Alla Kristianstad Arena la gara inizia con grande equilibrio. Si arriva fino all’11’ con le squadre in perfetta parità sul 5-5, con un Dapiran in grande forma che mostra tutta la sua capacità di andare in gol. Poi la Polonia piazza un mini parziale che sposta la contesa al 18′ sull’8-10: biancorossi abili nello “scappare” via, trascinati da Jarosiewicz e Olejniczak.

L’Italia non molla. Simone Mengon e Parisini timbrano le reti del 10-10, che gira nuovamente le sorti dell’incontro per la volata finale verso il primo tempo: un rush che premia la volontà degli azzurri (oggi in maglia bianca), sorretta anche dalle parate del subentrato Panitti fra i pali. Si va all’intervallo sul 15-13: Helmersson e Savini griffano il +2.

Si riparte nella ripresa, i polacchi escono meglio dagli spogliatoi andando a impattare sul 16-16 con Jedraszczyk al 37′. Ricomincia l’elastico, questa volta è l’Italia a scappare e gli avversari a inseguire: al 46′, dopo il momentaneo 20-18 messo a referto da Marco Mengon arriva il nuovo controparziale degli uomini di Jota Gonzalez che pareggiano sul 20-20 dai sette metri con Czaplinski.

Parisini e compagni non ci stanno alla parità: Savini e Simone Mengon ridanno un doppio vantaggio alla selezione del Bel Paese al 48′, mentre gli allontanamenti per due minuti iniziano a diventare un fattore.

Dal 22-20 si va avanti con un gol per parte: il gap rimane talvolta sulle 2 reti e altre volte scende a una sola rete di differenza. Altro giro e altro riaggancio polacco: 23-23 al 52′, Czapliński è incontenibile.

Crescono chance fallite e nervosismo. Al 54′ sul 24-24 un pensiero: quello che il pareggio all’Italia, in virtù di una differenza reti complessivamente negativa rispetto a quella della Polonia (-19 contro i -16 biancorossi) non basterebbe per andare a prendersi il 3° posto nella Pool F, che garantirebbe la sistemazione diretta al 3° turno di qualificazione per i Mondiali 2027.

Timeout Hanning: il dt vuole dare indicazioni ai suoi per l’arrembaggio finale. Un sette metri da una parte e uno dall’altra: Helmersson fa il suo dovere, Czapliński pure. Ultimi quattro minuti inaugurati dall’uno contro uno devastante di Simone Mengon, ma non si scappa Czapliński segna nuovamente dalla linea della carità per il 26-26. Meno di due minuti alla fine. Nuovo botta e risposta: Pirani-Olejniczak, 27-27. L’Italia perde palla in attacco a 1’20” dalla fine: accadimento letale. La Polonia riparte andando a prendersi un nuovo tiro dai sette metri: Czapliński non conosce errore, tradotto è 27-28.

L’Italia va spalle al muro, ma in un amen Simone Mengon rimette la gara sul 28-28. Succede di tutto sul campo. Il polacco Daszek entra in campo in anticipo rispetto alla sua sostituzione, i biancorossi si ritrovano in otto. Cambio di possesso, in favore dell’Italia, e inferiorità per la Polonia: timeout Hanning per l’ultimo attacco a 22″ dalla fine. Marco e Simone Mengon (Eletto come MVP del Match) orchestrano un’azione pazzesca che libera quest’ultimo: non trema, non sbaglia, non delude. E’ il gol del 29-28 a 8″ dalla fine.

Timeout Polonia per l’ultima azione, con la Polonia che ovviamente toglie il portiere per pareggiare il numero di giocatori di movimento sul campo. Si va: ma non c’è più tempo! L’Italia vince per 29-28 prendendosi una comunque storica vittoria agli Europei e il 3° posto nel Gruppo F, alle spalle di Islanda e Ungheria. Polonia battuta dopo 39 anni e 3° turno di qualificazione ai Mondiali guadagnato direttamente. Il cuore dell’Italia è stato ripagato con un’affermazione importantissima.