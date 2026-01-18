Pallamano: la Macedonia ferma il Portogallo agli Europei 2026. Danimarca infermabile

Una nuova giornata degli Europei 2026 di pallamano è andata in archivio. Tante le partite in agenda nei vari gironi di scena in questa domenica 18 gennaio nelle varie pool impegnate sui campi.

Girone B

Clamoroso risultato fra Macedonia del Nord e Portogallo: 29-29. I macedoni fermano la marcia dei lusitani in una ricchissima di emozioni rimontando lo svantaggio di 13-15 dopo i primi 30 minuti. Prestazione pazzesca di Kuzmanovski: per lui 15 reti personali. Ingiocabile la Danimarca che rifila un larghissimo 39-24 a una Romania che “tiene” un tempo (22-17) e poi cede sotto i colpi di Gidsel (9 gol) e compagni.

Girone D

Le Far Oer travolgono 37-24 il Montenegro. Non c’è partita fra i nordici, già pimpanti dalle prime battute (19-12) e i balcanici. Sono 9 le reti a testa per West Av Teigum, Mittun e Skipagøtu. Colpaccio della Slovenia che si impone 38-35 rimontando una Svizzera che ha sperperato il vantaggio dei primi 30 minuti (20-14). Per gli sloveni decisivi Andraz e Domen Makuc, oltre a Novak: autori di 6 gol a testa.

Girone F

L’Islanda supera 31-23 la Polonia: dopo un primo tempo chiuso avanti “solo” per 13-10, Thorkelsson (6 reti) e compagni volano nella ripresa prendendo più spazio sino alla vittoria. Arriva invece la sconfitta per l’Italia in una partita intensa e dura contro l’Ungheria: i magiari la spuntano 26-32. Azzurri eliminati dal torneo, ma che proveranno a prendersi comunque il terzo posto nella pool pensando ai Mondiali 2027.

Le partite di domani, lunedì 19 gennaio: Croazia-Paesi Bassi (Girone E, h 18.00), Cechia-Ucraina (Girone C, h 18.00), Austria-Serbia (Girone A, h 18.00), Francia-Norvegia (Girone C, h 20.30), Georgia-Svezia (Girone E, h 20.30) e Germania-Spagna (Girone A, h 20.30).