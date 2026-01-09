Pallamano: Italia, vittoria in rimonta nelle Far Oer. Altro successo verso gli Europei 2026

Dopo la vittoria contro la Romania, di qualche giorno fa a Trieste, continua con una nuova vittoria in amichevole la marcia d’avvicinamento dell’Italia della pallamano agli Europei 2026. Gli azzurri di Bob Hanning infatti, nel primo test contro le Isole Far Oer, hanno battuto a Torshavn in rimonta i padroni di casa con lo score di 34-36.

LA CRONACA

La gara inizia male per i gemelli Mengon e compagni. L’Italia fatica a trovare misure e rotazioni, mentre i “locali” affidandosi al talento di West Av Teigum, a una fase difensiva aggressiva e alle parate di Jacobsen riescono a creare un mini-solco sul 9-7, dopo una decina di minuti di gioco, che si trascinano sino all’intervallo. Alla pausa infatti, seppur con il punteggio traslato di 10 unità, si va sul 19-17 per le Far Oer.

Nella ripresa, succede di tutto. Senza pivot, sembra una serata difficile per l’Italia anche perché i nordici non smettono di far correre il tassametro che nel frattempo corre sino al 27-22, con Mittun e Rasmussen da marcatori. In qualche giro d’orologio però cambia tutto.

Simone Mengon suona la carica riuscendo a mettere in ritmo anche Manojlovic, Helmersson e Prantner. Il gap inizia a stringersi, complice le parate di Ebner. Si arriva sul 28-27 al 50′, ma una zampata di Vedelsbøl sembra respingere gli azzurri, che però non mollano piombando sui rivali al 52′ col 29-29.

Volata finale. L’Italia ne ha di più sulle ali dell’entusiasmo e si vede: Simome Mengon sigla il primo vantaggio ospite sul 30-31 al 54′, mentre Ebner alza il muro su Berg Hansen. E’ una sfida di nervi, ma anche di energia fisica. Helmersson fa 30-32, ma le Far Oer rimangono comunque a contatto.

I gemelli Mengon portano l’Italia sul 32-34. Sembra fatta, ma al 57′ Helmersson viene sanzionato con una penalità da due minuti. Si torna in quasi equilibrio sul 33-34, ma a quel punto pur con un uomo in meno la formazione di Hanning mostra coraggio e organizzazione procurandosi un tiro dai 7 metri con Savini, capitalizzato da Manojlovic, e poi gestendo bene l’ultima azione sino alla rete conclusiva di Prantner.

Domenica 11 gennaio si torna in campo, sempre a a Torshav sempre contro le Far Oer (ma alle ore 18.00), per la rivincita della gara odierna.

La road map della Nazionale verso gli EHF EURO 2026:

11 gennaio 2026: amichevole Isole Faroer – Italia a Torshavn (h 18:00)

14 gennaio 2026: arrivo a Kristianstad (SWE) per gli EHF EURO 2026