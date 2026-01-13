Pallamano, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: le scelte di Hanning. Ci sono Parisini e Bortoli

Per Bob Hanning il dado è definitivamente tratto. Il Direttore Tecnico della nazionale italiana di pallamano ha reso nota la lista ufficiale dei convocati che parteciperanno agli Europei 2026, che scatteranno il prossimo 15 gennaio, con l’Italia chiama a debuttare il 16.

In totale saranno 19 i giocatori a disposizione, in un elenco arrivato al termine di un periodo di allenamenti e gare amichevoli chiusosi con i confronti con la Romania (battuta 35-34 a Trieste) e due volte contro le Far Oer (una partita vinta 34-36 e una persa 38-34 a Tórshavn.

Rispetto al gruppo selezionato per le prime settimane dell’anno, solo il terzino destro Juan Pablo Cuello ha dovuto dichiarare forfait per un problema al ginocchio. Buone notizie invece da capitan Andrea Parisini e da Thomas Bortoli: entrambi saranno a disposizione, anche se tutti e due andranno poi gestiti.

Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per gli Europei 2026. La prima partita della nazionale, che torna sulla scena continentale dopo 28 anni d’attesa, è prevista per venerdì 16 gennaio alle ore 18.00 contro l’Islanda, in quel di Kristianstad (Svezia) città che ospiterà tutta la Pool F di cui fanno parte anche Ungheria e Polonia.

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig/GER), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari), Pau Panitti (PO – 2004 – Fraikin GranollersESP)

ALI: Jeremy Pirani (AS – 1994 – Tremblay/FRA), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Simon Sirot (AS – 2007 – Füchse Berlin/GER), Leo Prantner (AD – 2001 – Füchse Berlin/GER), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Cangas/ESP), Davide Pugliese (AD – 2001 – BM Nava/ESP)

TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Stoccarda/GER), Christian Manojlovic (CE/TS – 2005 – Timisoara/ROU), Marco Mengon (CE/TS – 2000 – Potsdam/GER), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Potsdam/GER), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg/GER), Giacomo Savini (CE/TD – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Limoges/FRA), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Potsdam/GER), Tommaso Romei (PI – 2003 – Bregenz/AUT)

STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Per Konhagel (assistente), Roberto Chiocchetti (allenatore portieri), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Federico Morelli (medico), Francesco Loiacono (fisioterapista), Federico Di Santo (fisioterapista), Nicola Antonini (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca