Pallamano
Pallamano: Francia, Danimarca e Germania non sbagliano agli Europei 2026
Entrano sempre di più nella loro fase calda gli Europei 2026 di pallamano che, superato il turno preliminare, vedono le migliori 12 squadre sfidarsi nei 2 gruppi del Main Round, per ottenere un posto nelle semifinali. Ecco come sono andate le cose nelle partite di sabato 24 gennaio.
Francia-Portogallo 46-38
Bleus dominanti in una partita comunque ad altissimo punteggio. Primo tempo mostruoso di Mem (8 reti per lui alla fine) e compagni che mettono subito in chiaro le cose strapazzando i lusitani 28-15. Dopo l’intervallo la gara diventa pura accademia per i transalpini che si limitano a controllare il ritmo della gara fino alla sirena conclusiva.
Danimarca-Spagna 36-31
Soffrono un tempo ma poi riescono ad emergere dalla battaglia contro le Furie Rosse, i campioni olimpici e del mondo della Danimarca. Il 16-14 dei primi 30 minuti si allarga in apertura di ripresa con Jakobsen che porta i suoi sino al 22-17: un +5 che viene gestito fino alla fine e che vuol dire ancora vittoria per i biancorossi.
Germania-Norvegia 30-28
Scarto più stretto di giornata, con i teutonici che alla fine hanno la meglio sui nordici in rimonta. A partire meglio sono gli scandinavi, capaci di arrivare sul 15-17 in proprio favore all’intervallo. Da quel momento in poi però i tedeschi cambiano marcia: impattano sul 19-19 con Uščins e operano il sorpasso con Zerbe andando poi a chiudere definitivamente i conti con uno scatenato Grgic da 7 reti in partita.
Le classifiche
Main Round 1: Germania 6, Francia 4, Danimarca 4, Norvegia 2, Portogallo 2, Spagna 0
Main Round 2: Svezia 4, Islanda 2, Slovenia 2, Croazia 2, Ungheria 1, Svizzera 1
Le partite di domenica 25 gennaio
Slovenia-Ungheria (h 15.30), Islanda-Svezia (h 18.00) e Svizzera-Croazia (h 20.30)