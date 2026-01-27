Pallamano, Europei 2026: la Svezia non approfitta dell’errore dell’Islanda

La Svezia resta a rischio esclusione dalle semifinali degli Europei maschili di pallamano. I padroni di casa, Nazione ospitante insieme a Danimarca e Norvegia, non sono riusciti nella serata odierna ad approfittare dell’errore dell’Islanda per superare il turno.

Gli scandinavi hanno infatti pareggiato davanti ai propri tifosi contro l’Ungheria che incredibilmente ha saputo chiudere il match sul 31-31. Il risultato si allinea con quanto fatto dall’Islanda, fermata sul 38-38 dalla Svizzera.

La Slovenia ha invece perso come da copione contro la Croazia. I ragazzi diretti da Dagur Sigurðsson hanno vinto con quattro reti di margine (29-25) ed ora guardano alle semifinali, l’accesso sarà garantito in caso di successo contro gli ungheresi.

L’Ungheria è già matematicamente out dalla rassegna continentale insieme alla Svizzera. L’Islanda e la Svezia vantano invece cinque punti a testa, uno in meno della Croazia ed uno in più della Slovenia.

Domani il giorno decisivo anche per il Gruppo 1. La Danimarca è attualmente l’unica realtà certa di avere un posto in semifinale, la battaglia per la seconda posizione sarà tra Francia e Germania.