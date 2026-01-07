Pallamano, Bob Hanning: “Vittoria positiva, ma dobbiamo fare di più pensando agli Europei”

La vittoria per 35-34 sulla Romania, nella prima delle amichevoli d’avvicinamento agli Europei 2026 di pallamano, ha messo l’Italia di Bob Hanning nella condizione di continuare al meglio la sua marcia d’avvicinamento verso l’imminente torneo continentale.

Lasciata Trieste, gli azzurri sono pronti a volare alla volta di Torshavn, nelle Isole Faroer, dove nei prossimi giorni sosterranno altri due test, questa volta contro la rappresentativa locale (9 e 11 gennaio).

A fotografare il momento è stato proprio il DT dell’Italia, che al sito FIGH ha detto: “Possiamo trovare molte cose positive in questa partita. Nel primo tempo abbiamo giocato in modo straordinario la fase difensiva, trovando poi delle buone soluzioni. Non mi piace parlare dei giocatori assenti, ma senza Bortoli, Ebner, Parisini, dovendo poi rinunciare anche a Bulzamini in difesa, non è stato facile trovare soluzioni. Per me era importante giocare un buon test e così è stato, vinto anche grazie al cuore italiano: non abbiamo mai mollato, anche commettendo degli errori. Abbiamo sempre continuato a giocare, a lavorare durante la partita ed è ciò che vogliamo”.

Poi Hanning ha aggiunto: “Per gli Europei non è sufficiente, dobbiamo fare di più e ne siamo consapevoli. Forse è mancata anche qualche sospensione nelle situazioni in cui Marco e Simone Mengon avevano vinto i loro uno contro uno. Ora le Faroe. È il passo successivo, sono due partite importanti come lo sono tutte. Valuteremo le condizioni degli infortunati perché abbiamo bisogno di tutti per vincere queste partite, per avere rotazioni e garantire il giusto ritmo durante tutta la partita. Inoltre dobbiamo trovare qualche soluzione in più dai sette metri: avevamo sbagliato troppo contro la Francia a novembre, abbiamo sbagliato troppo stasera e non sempre riusciremo a vincere le partite con questo genere di errori”.

Le tappe d’avvicinamento verso gli Europei 2026 di pallamano

7-8 gennaio 2026: trasferimento a Torshavn (FAR)

9 gennaio 2026: amichevole Isole Faroer – Italia a Torshavn (h 20:00)

11 gennaio 2026: amichevole Isole Faroer – Italia a Torshavn (h 18:00)

14 gennaio 2026: arrivo a Kristianstad (SWE) per gli EHF EURO 2026