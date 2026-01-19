Pallamano
Pallamano: arrivano le prime qualificate al Main Round degli Europei 2026
La prima parte della terza giornata della fase a gruppi degli Europei 2026 di pallamano è andata ufficialmente in archivio consegnando agli annali il primo insieme delle 4 qualificate al Main Round. Ecco come sono andate le cose nei gruppi di scena oggi, lunedì 19 gennaio, e quali sono le formazioni che hanno superato il turno. Va considerato che il Gruppo E, terminerà il suo programma il prossimo 21 gennaio.
Gruppo A
Austria-Serbia 26-25
Germania-Spagna 34-32
Classifica: Spagna 4 punti (+5 diff. reti), Germania 4 punti (+2 diff. reti), Serbia 2, Austria 2
Gruppo C
Cechia-Ucraina 39-29
Francia-Norvegia 38-34
Classifica: Francia 6, Norvegia 4, Cechia 2, Ucraina 0
Gruppo E
Paesi Bassi-Croazia 29-35
Georgia-Svezia 29-38
Classifica alla seconda giornata: Croazia 4, Svezia 2, Georgia 0, Olanda 0
Le gare di domani, martedì 20 gennaio: Polonia-Italia e Ungheria-Islanda per il Girone F (h 18.00 e 20.30), Montenegro-Svizzera e Slovenia-Far Oer per il Gruppo D (h 18.00 e 20.30), Macedonia del Nord-Romania e Danimarca-Portogallo per la Pool B (h 18.00 e 20.30).