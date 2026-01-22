Pallamano: agli Europei risorge la Danimarca. Germania e Norvegia vincono di stretta misura

La prima giornata del Main Round degli Europei 2026 di pallamano regala gol, emozioni e spettacolo. Si alza il livello della competizione, con partite tiratissime. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Germania-Portogallo 32-30

Dopo l’11-11 del primo tempo, le squadre si scatenano nella ripresa. Teutoniche e lusitane vanno avanti gol dopo gol, sino a quando le tedesche non creano il break sul 22-20 con Fischer. Un vantaggio di due reti che di fatto si trascina fino alla fine. Schluroff top scorer: per lei arrivano 7 gol.

Norvegia-Spagna 35-34

Partita, per sviluppo, molto simile a quella sopra: primo tempo chiuso in perfetta parità sul 16-16. Poi però gli iberici cercano di scappare con la rete del 20-22 con Garciandia al 40′, ma i nordici rientrano in via definitiva sul 29-29 con Grøndahl al 53′. Finale in volata con i norvegesi più pronti, ancora Grøndahl è l’uomo del destino per il 35-34.

Danimarca-Francia 32-29

Il duello fra le due superpotenze della pallamano mondiale premia i danesi, che risorgono dopo la sconfitta contro il Portogallo, al termine della prima fase. I campioni olimpici sono costretti a inseguire, sia alla fine del primo tempo (11-12) sia durante l’arco della ripresa per 26-24 dopo la zampata di Minne al 52′. Sotto di due gol, Gidsel (9 reti) e compagni reagiscono prima pareggiando sul 27-27 e poi piazzando l’allungo finale con Andersson, Andersson e lo stesso Gidsel.

Domani, venerdì 23 gennaio, queste le partite in programma: Islanda-Croazia (h 15.30), Svizzera-Ungheria (h 18.30), Svezia-Slovenia (h 20.30)