Pallamano, Francia e Spagna partono bene agli Europei 2026

La prima giornata degli Europei 2026 di pallamano si è ufficialmente aperta. Quattro le partite in programma, ecco come sono andate le cose nel dettaglio del Gruppo A e del Gruppo C.

Gruppo A

Affermazione tirata per la Spagna, che si impone 29-27 contro la Serbia. Furie Rosse che creano il break decisivo nel primo tempo, andando a riposo sul 19-15, e poi gestiscono la seconda frazione evitando il pieno rientro dei balcanici. Tarrafeta top scorer 6 gol. La Germania la spunta 30-27 nel confronto con un’Austria tenace che tiene botta quasi fino alla fine (12-8 dopo 30 minuti). Per i teutonici da registrare i 7 gol di Golla.

Gruppo C

La Francia parte rifilando un secco 42-28 alla Cechia. Transalpini superiori sin dalle primissime battute di gioco: partenza iniziale con un 5-0, primo tempo chiuso sul 20-14 e ripresa che poi ha dato il risultato finale. A referto, con 6 gol a testa, Prandi e Richardson. Non sbaglia neanche la Norvegia che travolge l’Ucraina con lo score di 39-22: 19-11 nel primo tempo e poi un secondo segmento controllato, con i top scorer Anderson e Blonz con 7 griffe a testa.

Domani 6 partite in agenda, questo il dettaglio: Gruppo B con Portogallo-Romania (h 18.00) e Danimarca-Macedonia del Nord (h 20.30), Gruppo D con Slovenia-Montenegro (h 18.00) e Far Oer-Svizzera (h 20.30), infine Gruppo F con Italia-Islanda (h 18.00) e Ungheria-Polonia (h 20.30).