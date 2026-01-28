Pallamano: agli Europei 2026 definite le semifinaliste. Avanzano Croazia, Islanda, Germania e Danimarca

Il Main Round degli Europei 2026 di pallamano ha espresso i suoi verdetti: sono arrivati i nomi delle due squadre meglio classificate in ogni singolo gruppo. Restano quindi 4 squadre a contendersi il trofeo che verrà assegnato domenica 1° febbraio a Herning.

Main Round – Gruppo 1

Nel derby iberico è il Portogallo a spuntarla 35-27, in un girone che vede la Germania fare il colpaccio battendo la Francia 38-34. Nessun problema invece per la favoritissima Danimarca che stende 38-24 la Norvegia.

Main Round – Gruppo 2

Vittorie pesanti e decisive per Croazia e Islanda che battono rispettivamente Ungheria (27-25) e Slovenia (39-31) vanificando lo sforzo della Svezia contro la Svizzera (34-21).

Semifinali

Germania-Croazia

Danimarca-Islanda